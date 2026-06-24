Dragon Capital chốt trả cổ tức tiền mặt cao ngay trong tháng 7

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (mã DCV) thông báo chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 năm tài chính 2025 với tỷ lệ 30%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7.

Với 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DCV dự kiến chi khoảng 93 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông, hai tổ chức lớn đang nắm phần lớn vốn tại doanh nghiệp gồm Dragon Capital Markets (Europe) Limited với tỷ lệ sở hữu 48% và Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95% dự kiến lần lượt nhận về khoảng 45 tỷ đồng và 37 tỷ đồng tiền cổ tức.

Động thái trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo vừa gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp. Cụ thể, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM, mã DCV), đã hoàn tất mua vào hơn 600.000 cổ phiếu DCV trong thời gian từ ngày 1/6 đến 4/6/2026.

Sau giao dịch, ông Tuấn nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 715.000 đơn vị, tương đương 2,29% vốn điều lệ. Tạm tính theo mức giá đóng cửa bình quân trong giai đoạn giao dịch là 145.600 đồng/cổ phiếu, ước tính vị CEO này đã chi khoảng 92 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Cổ phiếu DCV chính thức giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 1. Hiện thị giá mã này ở mức khoảng 156.000 đồng/cổ phiếu. Do cơ cấu sở hữu tập trung, cổ phiếu DCV có thanh khoản khá hạn chế, thậm chí nhiều phiên không phát sinh giao dịch. Điều này khiến biến động giá của mã cổ phiếu này có thể lớn khi lượng cổ phiếu giao dịch tự do trên thị trường không nhiều.

Về lịch sử hoạt động, DCVFM tiền thân là VietFund Management (VFM), được thành lập vào tháng 7/2003 và là một trong những công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về số lượng quỹ quản lý cũng như quy mô tài sản ròng huy động (NAV).

Tính đến cuối tháng 12/2025, DCVFM đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng, tương đương 5,4 tỷ USD.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, DCVFM ghi nhận doanh thu gần 287 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư và công ty đầu tư chứng khoán. Do đặc thù hoạt động không phát sinh giá vốn, doanh thu cũng tương ứng với lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Dragon Capital Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 94,6 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 3 năm. Lợi nhuận sau thuế lũy kế hiện đạt hơn 535 tỷ đồng.