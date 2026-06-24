Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 30 triệu đồng/tháng cho một số người VN để khai thác "kho báu" bằng 17,5% GDP

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Lĩnh vực này liên quan tới các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Mới đây, ĐH VinUni (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup) vừa công bố thông tin về chương trình cho người học được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ĐH VinUni chính thức triển khai Chương trình Đào tạo Tài năng năm 2026 theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ, góp phần đào tạo thế hệ chuyên gia, nhà nghiên cứu và kỹ sư trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.

Đáng chú ý, các chương trình sau đại học thuộc các lĩnh vực ưu tiên của VinUni cũng nằm trong nhóm ngành được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm: Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Chương trình Đào tạo Tài năng); Thạc sĩ Kỹ thuật Điện; Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí; Tiến sĩ Khoa học Máy tính.

Ngoài ra, các chương trình sắp mở còn có: Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo (AI), Thạc sĩ Khoa học Vật liệu, Tiến sĩ Kỹ thuật Điện, Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí.

Đây chính là cơ hội đặc biệt để các học viên và nghiên cứu sinh được nhận đồng thời các chính sách học bổng của Nhà nước theo Nghị định 179 cùng học bổng và trợ cấp nghiên cứu hấp dẫn từ VinUni trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Người học Chương trình Đào tạo Tài năng năm 2026 sẽ được nhận trợ cấp gì?

ĐH VinUni miễn phí 100% học phí cho người học tham gia Chương trình Đào tạo Tài năng năm 2026. Ảnh: VinUni

Theo thông tin từ trường ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, các học viên trúng tuyển các chương trình trên sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, ĐH VinUni tiếp tục triển khai chương trình học bổng toàn phần 100% học phí (tương đương với 932,4 triệu đồng/năm) cùng trợ cấp nghiên cứu từ 20 - 30 triệu đồng/tháng, giúp người học có thể toàn tâm theo đuổi nghiên cứu, phát triển năng lực học thuật và tham gia các dự án khoa học tiên phong dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo sư và nhà khoa học có uy tín quốc tế.

Theo ĐH VinUni, học viên tham gia chương trình này không chỉ được tiếp cận kiến thức chuyên sâu mà còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu và giải quyết những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực đang định hình tương lai như AI, khoa học dữ liệu, hệ thống thông minh, robot và tự động hóa, năng lượng bền vững và các công nghệ thế hệ mới.

Chi tiết mức học bổng, trợ cấp của Nghị định 179 và chương trình học tại VinUni.

Đây không phải là lần đầu tiên Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân tài quy mô lớn như vậy. Trước đó, ngày 28/1/2026, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Chương trình này nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình này được Vingroup dự kiến triển khai trong vòng 2 năm, với mục tiêu đào tạo 10.000 - 20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI, đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công việc và cuộc sống. Đối tượng đào tạo là tất cả cá nhân đáp ứng điều kiện tuyển sinh, đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành có liên quan gần với AI. Học viên tham gia không chỉ được miễn phí đào tạo mà còn được nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình học tập.

“Cú hích lớn” cho lĩnh vực có thể mang lại 17,5% GDP cho Việt Nam

Nghị định 179 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026. ﻿Chính sách học bổng quy định tại Nghị định này được áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, và thời điểm cấp học bổng tính từ ngày 1/9/2026. Ảnh: VGP

Theo Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026, năm nay được xác định là năm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đáng chú ý, kế hoạch đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2026 phấn đấu đạt 14,5%.

Hơn nữa, theo Quyết định trên tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP phấn đấu đạt 17,5%.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 179/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2026) về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đang tạo nên sự quan tâm lớn đối với giáo dục đại học và sau đại học. Đây được coi là bước đi chiến lược để xây dựng nền tảng nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong tương lai gần.

Nghị định 179 được đánh giá là mở ra cơ hội rất lớn, tạo “cú hích” cho các trường đại học đào tạo nhóm ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Trên thực tế, theo Nghị định 179, từ 15/6/2026, sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận mức hỗ trợ từ 3,7 - 5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Trong khi đó, học viên cao học được hỗ trợ từ 5,5 - 7,4 triệu đồng/tháng. Nghiên cứu sinh tiến sỹ có thể nhận tối đa 8,4 triệu đồng/tháng đối với các chương trình đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn và nhóm ngành khoa học cơ bản.