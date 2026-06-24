Nóng: Elon Musk vừa mất ngôi nghìn tỷ phú đôla

Elon Musk vừa ghi danh vào lịch sử với tư cách là vị vua nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, ngay sau khi SpaceX chính thức chào sàn Chứng khoán New York (NYSE) đầu tháng này.

Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu SpaceX đã nhảy vọt từ 150 USD lên 161 USD, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty lớn thứ sáu tại Mỹ với giá trị vốn hóa vượt mốc 2.100 tỷ USD. Theo tính toán của tạp chí Forbes, cú bứt tốc ngoạn mục đó đã đẩy khối tài sản ròng của Elon Musk ngay lập tức chạm mốc kỷ lục 1.100 tỷ USD, sau đó tiếp tục tăng cao những phiên kế tiếp.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Chưa đầy hai tuần sau màn ra mắt đầy hào nhoáng, cổ phiếu SpaceX đã lao dốc không phanh trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng khắp nhóm cổ phiếu công nghệ. Forbes cho biết, đợt sụt giảm này đã cuốn phăng hơn 350 tỷ USD khỏi túi tiền của Musk. Hiện tại, ông trùm công nghệ này đang nắm giữ khoảng 38% cổ phần tại SpaceX, tương đương 4,8 tỷ cổ phiếu và 350 triệu quyền chọn cổ phiếu.

Mở cửa phiên giao dịch thứ Ba trên sàn Nasdaq, cổ phiếu của gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ và viễn thông này chỉ còn neo ở mức 151,90 USD, bốc hơi hơn 16%. Chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch gần nhất, vốn hóa thị trường của SpaceX đã bị quét sạch hơn 600 tỷ USD.

Dẫu vậy, Elon Musk vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Khối tài sản 957 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg, vẫn bỏ xa người đứng vị trí thứ hai là Larry Page (chỉ khoảng 284 tỷ USD).

Cú đổ đèo của SpaceX nằm trong làn sóng bán tháo tháo chạy khỏi các ông lớn công nghệ Mỹ như Nvidia, Tesla và Oracle, vốn bắt nguồn từ những hoài nghi ngày càng lớn của giới đầu tư về việc vung tiền chạy đua AI bằng vốn vay.

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi đầu tuần này, SpaceX thông báo kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, mà một phần mục đích là để tài trợ cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Ngân hàng Swissquote, nhận định: “Việc SpaceX nhảy vào vòng xoáy phát hành trái phiếu để đổ tiền vào các hạ tầng AI tốn kém đã khơi lại nỗi lo ngại trước đó: Các đại gia công nghệ dường như đang chi tiêu quá tay cho AI và ngày càng phụ thuộc nặng nề vào các khoản nợ để tài trợ cho cuộc đua này."

Ông Nigel Green, Giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn đầu tư deVere Group, giải thích một cách trực quan: “Cơn sốt AI đã biến nhóm cổ phiếu quá tải trên thị trường toàn cầu. Khi tất cả mọi người đều gom cùng một loại cổ phiếu, thì một khi có biến, cánh cửa tháo chạy sẽ trở nên cực kỳ chật hẹp”.

Đợt bán tháo, như vậy, đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng thống trị tuyệt đối của Elon Musk, buộc giới thung lũng Silicon phải nhìn nhận lại một thực tế phũ phàng: Khi dòng tiền rẻ cạn kiệt, những hào nhoáng xung quanh bong bóng AI sẽ nhanh chóng tan biến, để lại một cuộc tháo chạy hỗn loạn.﻿

Theo: Yahoo Finance