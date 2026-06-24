Quốc gia châu Á 'kêu cứu' vì cơn mưa tiền thưởng cho công nhân ngành chip: Cơn đau đầu từ lạm phát thượng nguồn

Hiếm có người lao động nào trên thế giới có thể tự hào rằng khoản tiền thưởng hằng năm của họ lớn đến mức khiến Ngân hàng Trung ương của một quốc gia phải công khai phát đi cảnh báo đặc biệt. Thế nhưng, hiện tượng độc nhất vô nhị này đang diễn ra tại Hàn Quốc, khi giới tinh hoa ngành công nghệ liên tục nhận được những khoản thưởng lên tới hàng trăm triệu Won, còn giới chức tiền tệ đau đầu lo ổn định lạm phát.

Trong báo cáo định kỳ phát đi vào ngày 17/6, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vạch rõ lạm phát của quốc gia này từ đầu năm đến nay chủ yếu bị đẩy lên cao do giá năng lượng leo thang từ cuộc chiến tranh tại Iran. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý ngay cả khi cuộc xung đột Trung Đông hạ nhiệt, áp lực lạm phát nội địa vẫn sẽ tăng dần do điều kiện thu nhập của người dân được cải thiện đáng kể và làn sóng tăng lương bắt đầu lan rộng.

Đáng chú ý, BOK nhấn mạnh rằng việc các tập đoàn công nghệ lớn (IT) liên tục chi trả những khoản thưởng hiệu suất khổng lồ thời gian gần đây có thể tạo ra hiệu ứng domino, kích hoạt làn sóng tăng lương trên diện rộng toàn nền kinh tế, trực tiếp chuyển hóa thành áp lực lạm phát thượng nguồn. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải chật vật kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng vượt mục tiêu, với dự báo lạm phát cả năm 2026 của BOK sẽ neo ở mức 2,7% (vượt ngưỡng mục tiêu 2%).

Nhận định của BOK xuất hiện ngay sau hàng loạt báo cáo chấn động về mức tiền thưởng kỷ lục dành cho nhân sự ngành công nghệ, đặc biệt là tại hai gã khổng lồ bán dẫn SK Hynix và Samsung Electronics.

Mặc dù các điều khoản tài chính chi tiết không được doanh nghiệp công bố rộng rãi, các rò rỉ cơ cấu cho thấy SK Hynix đã cam kết trích ra tới 10% lợi nhuận hoạt động để làm quỹ tiền thưởng cho nhân viên. Tại Samsung Electronics, sau tối hậu thư đe dọa kích hoạt cuộc đình công kéo dài 18 ngày vào tháng 5 vừa qua, công nhân đã được phê duyệt ngân sách thưởng đặc biệt tương đương 10,5% lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn.

Dẫn nguồn tin từ một đại diện công đoàn giấu tên, hãng thông tấn Reuters cho biết, một kỹ sư mảng chip nhớ thông thường sở hữu mức lương cơ bản khoảng 80 triệu Won (xấp xỉ 52.400 USD) được dự báo sẽ bỏ túi tổng khoản tiền thưởng lên tới 626 triệu Won (khoảng 410.000 USD) trong năm nay. Thậm chí, nếu SK Hynix hoàn thành mục tiêu lợi nhuận hằng năm chạm mốc 250 nghìn tỷ Won, mức thưởng cho mỗi nhân viên có thể vượt ngưỡng 700 triệu Won (khoảng 454.851 USD).

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phân tích rằng thông thường, các khoản tiền thưởng một lần sẽ không đóng góp quá nhiều vào áp lực tổng cầu, bởi chúng không mang tính chất tăng thu nhập vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi “chúng đặc biệt phình to một cách bất thường và có quy mô áp đảo”, đà tăng trưởng thu nhập này sẽ nhanh chóng tràn sang các khu vực kinh tế khác, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát ở cả hai mặt trận: tổng cung lẫn tổng cầu.

“Đặc biệt, do các khoản thưởng hiệu suất ngành IT gần đây được chi trả trên một quy mô ngoại lệ và chưa từng có tiền lệ, không thể loại trừ khả năng tác động thực tế của chúng đối với nền kinh tế sẽ lớn hơn rất nhiều so với các mô hình dự báo,” BOK đanh thép nhận định.

Trái ngược với nỗi lo thắt chặt tiền tệ của các nhà hoạch định chính sách, giới kinh doanh bán lẻ lại đang mở cờ trong bụng và lên các chiến dịch đón đầu dòng tiền từ “bầu trời tài lộc” này.

Phát biểu tại phiên điều trần báo chí ngày 17/6, Phó Thống đốc BOK Lee Jiho thừa nhận: “Doanh số bán hàng đã tăng trưởng vượt bậc tại các khu vực trọng điểm như thành phố Suwon và tại phân khúc hàng xa xỉ của các trung tâm thương mại đại chúng. Xu hướng này đang có dấu hiệu lan rộng cấu trúc.”

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc liên tục ghi nhận tình trạng công nhân ngành chip xuống tiền không tiếc tay cho các mặt hàng xa xỉ. Tại tỉnh Gyeonggi - thủ phủ đặt các siêu nhà máy bán dẫn của Samsung và SK Hynix - tốc độ tăng trưởng chi tiêu qua thẻ tín dụng tại các khu dân cư phụ cận nhà máy cao hơn hẳn so với phần còn lại của đất nước.

Tờ nhật báo Chosun Ilbo cho biết hoạt động tiêu dùng hàng hiệu đang “tăng tốc chóng mặt” ở khu vực phía nam tỉnh Gyeonggi. Điển hình như tại chi nhánh trung tâm thương mại Shinsegae ở Gyeonggi, doanh số bán hàng xa xỉ đã tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng trang sức cao cấp tăng vọt 146,3%, đồng hồ hạng sang tăng 85,3%, kéo tổng doanh thu toàn bộ cửa hàng tăng trưởng tới 19%.

Kỳ vọng vào sức mua khủng khiếp của giới tinh hoa công nghệ đã ngay lập tức thổi bùng một cơn sốt đầu cơ lên cổ phiếu của các tập đoàn bán lẻ lớn nhất xứ sở kim chi trên sàn chứng khoán. Lotte Shopping - công ty thành viên mảng bán lẻ của tập đoàn Lotte đã ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 148% kể từ đầu năm đến nay, trong đó riêng 3 tháng qua đã chứng kiến cú nhảy vọt 67% giá trị cổ phiếu. Hyundai Department Store thăng hoa không kém với mức tăng 120% từ đầu năm, sở hữu biên độ tăng trưởng kinh ngạc 113% chỉ trong một quý gần nhất.

Theo: CNBC, Korea Herald