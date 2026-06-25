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Tài sản của Elon Musk 'bốc hơi'

| | Thị trường chứng khoán

Chưa đầy hai tuần sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk đã đánh mất danh hiệu "nghìn tỷ phú" khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ kéo giá cổ phiếu SpaceX và Tesla giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của Elon Musk hiện còn khoảng 957 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức 1.110 tỷ USD được ghi nhận chưa đầy nửa tháng trước.

Đà sụt giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ toàn cầu chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng sinh lời dài hạn của các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời e ngại chi phí đầu tư hạ tầng AI ngày càng tăng và lãi suất duy trì ở mức cao.

Ngày 12/6, Elon Musk đã làm nên lịch sử khi công ty hàng không vũ trụ SpaceX chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mong đợi từ lâu. Cổ phiếu được chào bán với giá 135 USD/cổ phiếu và tăng lên 150 USD ngay khi mở cửa phiên giao dịch đầu tiên.

Tỷ phú Elon Musk đã đánh mất danh hiệu "nghìn tỷ phú" khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ kéo giá cổ phiếu SpaceX và Tesla giảm mạnh. Ảnh: BBC.

Việc niêm yết đã đưa định giá của SpaceX lên hơn 1.770 tỷ USD. Với việc sở hữu khoảng 42% cổ phần, khối tài sản trên giấy tờ của Musk ngay lập tức vượt mốc 1.000 tỷ USD, giúp ông trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc này.

Làn sóng hưng phấn của nhà đầu tư tiếp tục đẩy cổ phiếu SpaceX lên đỉnh 225,64 USD/cổ phiếu vào ngày 16/6, đưa tổng tài sản của Musk lên mức cao nhất từ trước đến nay là 1.320 tỷ USD.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Chỉ trong vòng hơn một tuần, cổ phiếu SpaceX đã mất hơn 30% giá trị, lùi về quanh 156 USD/cổ phiếu. Riêng trong phiên giao dịch ngày 22/6, mã này giảm tới 16%, khiến tài sản cá nhân của Musk "bốc hơi" khoảng 240 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Song song với đó, cổ phiếu Tesla cũng giảm gần 6%, tiếp tục làm suy giảm giá trị tài sản của vị tỷ phú, người hiện vẫn nắm khoảng 12% cổ phần tại hãng xe điện này.

Theo các chuyên gia, tài sản của Elon Musk đặc biệt nhạy cảm với biến động thị trường bởi phần lớn giá trị tài sản của ông tập trung vào chỉ hai doanh nghiệp là SpaceX và Tesla. Trong đó, SpaceX hiện chiếm gần 80% tổng tài sản ròng, khiến mọi biến động của cổ phiếu này đều tác động trực tiếp đến giá trị tài sản của Musk.

Các nhà phân tích cho rằng, biến động mạnh sau IPO là điều hoàn toàn bình thường đối với những doanh nghiệp tăng trưởng có mức định giá cao. Tuy nhiên, diễn biến lần này cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư khi thị trường bắt đầu đánh giá thận trọng hơn trước những kỳ vọng quá lớn dành cho lĩnh vực AI và các doanh nghiệp công nghệ.

Bà Danni Hewson - Giám đốc phân tích tài chính của AJ Bell - nhận định, nhiều quyết định đầu tư vào SpaceX thời gian qua được thúc đẩy bởi kỳ vọng về những bước tiến mang tính đột phá trong lĩnh vực không gian. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đầu tư cần được thực hiện với cái nhìn tỉnh táo và dài hạn, thay vì chỉ dựa trên tâm lý hưng phấn của thị trường.

Dù đánh mất cột mốc lịch sử, Elon Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh. Đáng chú ý, nếu cổ phiếu SpaceX chỉ cần phục hồi khoảng 6%, khối tài sản của ông sẽ một lần nữa vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, qua đó có thể trở thành người đầu tiên nhiều lần đạt danh hiệu nghìn tỷ phú.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

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