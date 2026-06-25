Vinhomes huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vinhomes (mã VHM) vừa có văn bản công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, vào ngày 20/6/2026, Vinhomes đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu mã VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610 với tổng giá trị huy động là 6.000 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu mã VHM12607, VHM12608 có giá trị lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 38 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2029.

Còn 2 lô trái phiếu mã VHM12609 và VHM12610 có giá trị huy động lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/6/2029.

Theo dữ liệu trên HNX, cả 4 lô trái phiếu này đều có lãi suất là 12,5%/năm, tương đương lãi suất của 6 lô trái phiếu được Vinhomes phát hành từ đầu năm 2026, với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Như vậy, với 4 lô trái phiếu vừa phát hành thêm, Vinhomes đã nâng tổng giá trị huy động trái phiếu trong năm 2026 lên 21.000 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu được Vinhomes huy động từ đầu năm 2026 đến nay. (Nguồn: HNX)

Việc huy động thêm 4 lô trái phiếu nghìn tỷ được Vinhomes thực hiện theo phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ đã được HĐQT công ty thông qua tại nghị quyết ngày 17/6/2026.

Theo nghị quyết, Vinhomes dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Kỳ hạn tối đa của lô trái phiếu là 38 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt chào bán. Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ 3 theo phương án được doanh nghiệp sắp xếp.

Kế hoạch phát hành trái phiếu được công bố cùng thời điểm với kế hoạch chia cổ tức quy mô lớn cho cổ đông của Vinhomes. Cụ thể, ngày 17/6, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025.

Theo kế hoạch, Vinhomes dự kiến phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 100 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng gấp đôi, từ hơn 41.000 tỷ đồng lên trên 82.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III/2026.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông khoảng 24.644 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III/2026.

Năm 2025, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.446 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây là cơ sở để doanh nghiệp triển khai đợt chia cổ tức tiền mặt có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bước sang năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với quý đầu năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 3 tháng.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Khoản mục hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng chiếm hơn 117.678 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý I/2026 ghi nhận ở mức 597.132 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền khách hàng trả trước để mua bất động sản và các hợp đồng xây dựng đạt hơn 115.257 tỷ đồng.