Cổ phiếu nhà sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” bất ngờ cháy hàng trước giờ G

Phiên giao dịch sáng 25/6 chứng kiến diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn YeaH1 , đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu nhanh chóng nhập cuộc đẩy YEG tăng hết biên độ lên 9.550 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng gần 7%. Đây cũng là vùng giá cao nhất của cổ phiếu này trong khoảng hai tháng trở lại đây.

Đáng chú ý, lượng dư mua tại mức giá trần có thời điểm lên tới khoảng 1,5 triệu đơn vị, trong khi nguồn cung gần như vắng bóng. Cổ phiếu YEG qua đó rơi vào trạng thái “cháy hàng” giữa lúc thị trường chung diễn biến phân hóa.

Tăng trần trước thời điểm chương trình chủ lực lên sóng

Diễn biến sôi động của cổ phiếu YEG xuất hiện khi chỉ còn hai ngày nữa, tập đầu tiên của “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” sẽ chính thức lên sóng.

Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu phát sóng từ ngày 27/6, vào 20h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Phiên bản trực tuyến được phát vào lúc 20h30 cùng ngày trên kênh YouTube YeaH1 Show và ứng dụng Mango Plus.

Mùa giải năm nay quy tụ 34 “Anh tài” hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, sáng tác, diễn xuất, dẫn chương trình và sản xuất nội dung. Chương trình tiếp tục do YeaH1 sản xuất, với những thay đổi về luật chơi nhằm gia tăng tính đối đầu và tạo thêm điểm nhấn so với mùa đầu tiên.

Trước giờ lên sóng, nhà sản xuất liên tục công bố đội hình nghệ sĩ, ê-kíp và các sản phẩm âm nhạc chủ đề. Những nội dung hậu trường liên quan đến chương trình cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

“Gà đẻ trứng vàng” của hệ sinh thái YeaH1 trở lại

Mùa đầu tiên ra mắt năm 2024 từng tạo hiệu ứng mạnh trên truyền hình và các nền tảng số, sau đó được kéo dài bằng chuỗi concert quy mô lớn.

Nhiều đêm diễn ghi nhận lượng vé bán hết trong thời gian ngắn, mở ra khả năng khai thác doanh thu không chỉ từ quảng cáo và tài trợ chương trình, mà còn từ bán vé, bản quyền âm nhạc, hàng hóa dành cho người hâm mộ và các hoạt động thương mại xoay quanh nghệ sĩ.

Sức hút của chương trình cũng từng tạo hiệu ứng lên cổ phiếu YEG. Sau một số đêm concert trước đây, mã này đã có những phiên tăng mạnh, thậm chí tăng trần khi dòng tiền trên thị trường quan tâm trở lại nhóm cổ phiếu truyền thông và giải trí.

Việc đưa “Anh trai vượt ngàn chông gai” trở lại trong năm 2026 vì vậy không đơn thuần là ra mắt thêm một chương trình truyền hình. Đây còn là bước tiếp theo trong chiến lược xây dựng tài sản nội dung có khả năng khai thác trên nhiều nền tảng và kéo dài vòng đời sau khi chương trình kết thúc.

Khép lại năm 2025, YeaH1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.639 tỷ đồng, tăng 60% và vượt 26% kế hoạch. Trong đó, mảng quảng cáo và truyền thông đóng góp 1.403 tỷ đồng, tăng 66% và chiếm 86% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 77 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Sang năm 2026, YeaH1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch doanh thu gần như đi ngang, chỉ tiêu lợi nhuận tăng hơn 35% so với năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên cải thiện hiệu quả và biên lợi nhuận.

Ban lãnh đạo xác định các chương trình nội dung chủ lực, trong đó có “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” và phiên bản mới của “Gia đình Haha”, là những cấu phần quan trọng trong kế hoạch năm nay.

Bên cạnh sản xuất chương trình, YeaH1 cũng đang mở rộng sang lĩnh vực phát hành âm nhạc và quản lý nghệ sĩ, hướng tới hoàn thiện mô hình “kinh tế thần tượng”. Theo đó, một nội dung thành công có thể tạo doanh thu từ nhiều nguồn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo truyền thống.