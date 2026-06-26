MBS dự báo lợi nhuận quý 2 của 13 ngân hàng: Hai nhà băng cùng tăng trưởng trên 45%, VietinBank lãi hơn 11.000 tỷ đồng

Trong báo cáo dự phóng KQKD ngành ngân hàng mới đây, Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý 2/26, tiếp tục được dẫn dắt bởi phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Trong đó, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc như VPB và HDB dự kiến vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trội so với mặt bằng chung của ngành, nhờ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn và không bị hạn chế tăng tín dụng theo từng quý.

Nhóm phân tích dự báo NIM toàn ngành tiếp tục thu hẹp so với cùng kỳ do áp lực thanh khoản khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động cuối quý 2 vẫn ở mức cao hơn so với cuối năm 2025 và cuối quý trước.

Dù vậy, một số ngân hàng quốc doanh có lợi thế chi phí vốn thấp như VCB và CTG được kỳ vọng ghi nhận NIM cải thiện so với cùng kỳ, do nền thấp của năm trước. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong Q2/26 của các ngân hàng theo dõi được dự báo tăng 15,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 11,3% của thu nhập ngoài lãi.

Tổng hợp lại, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của các ngân hàng MBS Research theo dõi được kỳ vọng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 6T26, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, phản ánh tăng trưởng tín dụng tích cực nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi áp lực NIM và chi phí dự phòng gia tăng.

VPBank và HDBank dẫn đầu tăng trưởng

VPBank được MBS dự báo dẫn đầu toàn ngành với lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt khoảng 7.499 tỷ đồng, tăng gần 52% so với cùng kỳ và 18,5% so với quý trước.

Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng mạnh, đặc biệt ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dư nợ tín dụng của ngân hàng được kỳ vọng tăng khoảng 25% so với đầu năm vào cuối quý II.

MBS cũng dự báo biên lãi ròng của VPBank có thể tăng nhẹ so với quý trước, qua đó giúp thu nhập lãi thuần tăng khoảng 34%.

Tính chung cả năm 2026, lợi nhuận sau thuế của VPBank được dự báo đạt hơn 33.100 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước.

Xếp thứ hai là HDBank với lợi nhuận sau thuế quý II ước đạt 5.381 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng của HDBank trong riêng quý 2 được dự báo đạt khoảng 10%, đưa mức tăng so với đầu năm lên gần 20%. Biên lãi ròng có thể cải thiện nhẹ, trong khi chi phí dự phòng giảm đáng kể so với cùng kỳ, tạo thêm dư địa cho lợi nhuận. MBS dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm của HDBank đạt khoảng 21.743 tỷ đồng, tăng 27,5%.

VIB, OCB có thể tăng trưởng trên 20%

VIB đứng tiếp theo với lợi nhuận sau thuế quý 2 dự kiến đạt 2.597 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ và gần 16% so với quý trước.

Đến cuối quý 2/2026, tăng trưởng tín dụng của VIB được dự báo đạt khoảng 8,2% so với đầu năm. Biên lãi ròng duy trì quanh mức 2,9%, trong khi chi phí dự phòng giảm so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của VIB được MBS dự báo đạt 8.928 tỷ đồng, tăng gần 23%.

Tại OCB , lợi nhuận sau thuế quý 2 có thể đạt khoảng 953 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi tín dụng tăng khoảng 6% so với đầu năm, chi phí dự phòng giảm và chi phí hoạt động được duy trì ổn định.

Nhóm ngân hàng lớn duy trì mức tăng hai chữ số

Techcombank được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 khoảng 7.468 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Dù biên lãi ròng có thể tiếp tục thu hẹp nhẹ, thu nhập ngoài lãi của Techcombank được hỗ trợ bởi hoạt động ngân hàng đầu tư, bảo hiểm và thu hồi nợ xấu. Chất lượng tài sản được đánh giá tương đối ổn định với tỷ lệ nợ xấu quanh 1,1%.

Vietcombank có thể đạt 10.262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 16,1%. ﻿Đội ngũ phân tích MBS kỳ vọng biên lãi ròng của ngân hàng tiếp tục cải thiện so với quý trước nhờ lợi thế chi phí vốn thấp và khả năng tăng tỷ trọng cho vay trung, dài hạn.

Thu nhập lãi thuần của Vietcombank trong quý 2 được dự báo tăng khoảng 23%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì dưới 1%.

BIDV được dự báo đạt 7.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15,1%. Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt khoảng 5% so với đầu năm, chủ yếu nhờ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng lĩnh vực bán lẻ.

VietinBank có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất trong nhóm ngân hàng được MBS theo dõi, đạt khoảng 11.022 tỷ đồng , tăng 13%.

Tăng trưởng tín dụng của VietinBank dự kiến đạt khoảng 7% so với đầu năm. MBS cho rằng kết quả quý 2 cũng có thể được hỗ trợ bởi khoản lợi nhuận bất thường liên quan đến việc hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower.

TPBank được dự báo đạt 1.824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11,9%. Tín dụng có thể tăng khoảng 10% so với đầu năm, song biên lãi ròng chịu áp lực giảm do chi phí vốn gia tăng. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục được hỗ trợ bởi bảo hiểm và hoạt động thu hồi nợ.

Ba ngân hàng được dự báo lợi nhuận giảm

Ở chiều ngược lại, LPBank có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 khoảng 2.244 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

Dù tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi phân khúc doanh nghiệp, biên lãi ròng của ngân hàng được dự báo giảm so với quý trước. Thu nhập lãi thuần có thể đi ngang, trong khi thu nhập ngoài lãi suy yếu và chi phí dự phòng tăng.

Eximbank được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 309 tỷ đồng, giảm 39%. MBS Research cho rằng biên lãi ròng của ngân hàng có thể giảm khoảng 40 điểm cơ bản xuống 2%, khiến thu nhập lãi thuần đi xuống. Chi phí dự phòng cũng được dự báo tăng gần 20%.

Sacombank là ngân hàng có mức giảm mạnh nhất trong danh sách, với lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 ước đạt 1.666 tỷ đồng, thấp hơn 42,4% so với cùng kỳ.

Biên lãi ròng của Sacombank được dự báo giảm khoảng 100 điểm cơ bản xuống 2,5% do chi phí vốn tăng mạnh. Thu nhập ngoài lãi cũng suy giảm trong bối cảnh cùng kỳ năm trước từng ghi nhận khoản thu lớn từ thanh lý tài sản. Trong khi đó, chi phí dự phòng có thể tăng cao do áp lực chất lượng tài sản.