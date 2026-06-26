Cá mập quy mô 26.000 tỷ đồng bất ngờ "xuống tiền" gom trở lại một cổ phiếu chứng khoán Việt Nam

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đến từ Phần Lan vừa báo cáo đã mua 500.000 cổ phiếu SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Hoàn tất giao dịch, khối lượng cổ phiếu SHS mà quỹ đang nắm giữ tăng từ gần 71,9 cổ phiếu (tỷ lệ 7,99%) lên gần 72,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,05%). Giao dịch diễn ra trong phiên 15/06/2026.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, Pyn Elite Fund đã chi gần 9,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Hiện Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý đạt khoảng 880 triệu EUR (Hơn 26.200 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 5, hiệu suất đầu tư 5 tháng đầu năm 2026 hiện âm 5,15%.

Động thái mua vào diễn ra chưa đầy một tháng sau khi quỹ ngoại này thực hiện giao dịch theo chiều ngược lại. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 18/5/2026, Pyn Elite Fund đã bán ra 2 triệu cổ phiếu SHS và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,99%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, SHS mang về doanh thu hoạt động đạt gần 564,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 231,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SHS giảm 2,9% so với đầu năm, xuống còn hơn 22.367,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ 10.429,6 tỷ đồng xuống còn 9.631,5 tỷ đồng.