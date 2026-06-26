Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá mập quy mô 26.000 tỷ đồng bất ngờ "xuống tiền" gom trở lại một cổ phiếu chứng khoán Việt Nam

| | Thị trường chứng khoán

Cá mập quy mô 26.000 tỷ đồng bất ngờ "xuống tiền" gom trở lại một cổ phiếu chứng khoán Việt Nam

Tạm tính cá mập này đã chi gần 9,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đến từ Phần Lan vừa báo cáo đã mua 500.000 cổ phiếu SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Hoàn tất giao dịch, khối lượng cổ phiếu SHS mà quỹ đang nắm giữ tăng từ gần 71,9 cổ phiếu (tỷ lệ 7,99%) lên gần 72,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,05%). Giao dịch diễn ra trong phiên 15/06/2026.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, Pyn Elite Fund đã chi gần 9,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Hiện Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý đạt khoảng 880 triệu EUR (Hơn 26.200 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 5, hiệu suất đầu tư 5 tháng đầu năm 2026 hiện âm 5,15%.

Động thái mua vào diễn ra chưa đầy một tháng sau khi quỹ ngoại này thực hiện giao dịch theo chiều ngược lại. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 18/5/2026, Pyn Elite Fund đã bán ra 2 triệu cổ phiếu SHS và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,99%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, SHS mang về doanh thu hoạt động đạt gần 564,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 231,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SHS giảm 2,9% so với đầu năm, xuống còn hơn 22.367,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ 10.429,6 tỷ đồng xuống còn 9.631,5 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc

Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc Nổi bật

Lãnh đạo FPT hé lộ “mỏ vàng” mới, doanh thu một mảng có thể bứt tốc trên 30% mỗi năm

Lãnh đạo FPT hé lộ “mỏ vàng” mới, doanh thu một mảng có thể bứt tốc trên 30% mỗi năm Nổi bật

Một DN chốt trả cổ tức cao kỷ lục 6.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức tăng mạnh

Một DN chốt trả cổ tức cao kỷ lục 6.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức tăng mạnh

11:34 , 26/06/2026
Rox Energy, PC1 bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Rox Energy, PC1 bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

11:11 , 26/06/2026
VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.300 tỷ đồng

VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.300 tỷ đồng

11:09 , 26/06/2026
LPBank phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

LPBank phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

11:07 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên