Rox Energy, PC1 bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì công ty không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản đảm bảo: Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227001, thông qua nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt; Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227002, thông qua các nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt.

UBCKNN cũng đã có Quyết định số 333/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Đầu tư Rox Energy (Rox Energy) số tiền 92,5 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, Rox Energy chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với quy định đối với tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2022; chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính 2024, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán 2024, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025.

PV