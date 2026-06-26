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VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.300 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.300 tỷ đồng

NHNN vừa chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3.313,8 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành ESOP.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Văn bản số 5444/NHNN-QLGS chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3.313,8 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường (ĐHĐCĐ) niên năm 2026 thông qua.

Theo đó, VIB được NHNN chấp thuận tăng vốn thông qua 2 hình thức gồm: phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với giá trị hơn 3.233,8 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị 80 tỷ đồng.

NHNN cũng yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, trước đó trong phiên giao dịch ngày 21/5/2026, Công ty Cổ phần Unicap đã mua vào gần 31,8 triệu cổ phiếu VIB.

Sau giao dịch, Unicap đã tăng sở hữu cổ phiếu VIB đã tăng sở hữu cổ phiếu VIB từ gần 117,8 triệu cổ phiếu lên mức gần 149,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,46% lên 4,393% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, loạt các lãnh đạo và người liên quan của Unicap cũng đang nắm giữ tổng cộng gần 136,5 triệu cổ phiếu VIB (tỷ lệ sở hữu 4,010%).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu VIB mà Unicap và người liên quan đang nắm giữ là hơn 286 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,403%.

Về tình hình kinh doanh, VIB đã mang về thu nhập lãi thuần hợp nhất gần 4.038,6 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.802,7 tỷ đồng, tăng 15,8%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VIB tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 564.146 tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng ghi nhận gần 381.362 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 515.002 tỷ đồng, tăng hơn 5.808 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 316.373,8 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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