Doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Thành Tâm muốn gom 10 triệu cổ phiếu KBC

Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc) trong thời gian từ 30/6 tới 29/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Giao dịch nhằm mục đích đầu tư tài chính. Nếu mua thành công, tổ chức này sẽ tăng sở hữu từ 39,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,16%) lên mức 49,2 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 5,22%).

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo (Vinatex - Tân Tạo) là pháp nhân có liên quan đến lãnh đạo KBC. Trong đó, Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm giữ chức Tổng giám đốc tại Vinatex - Tân Tạo, con gái ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện là Thành viên HĐQT KBC cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo.

Cá nhân ông Đặng Thành Tâm trực tiếp sở hữu 52,11 triệu cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn Kinh Bắc. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu 13,33 triệu cổ phiếu, chiếm 1,46% vốn KBC.

Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu KBC, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI vừa báo cáo nhận chuyển nhượng thêm 3,46 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 16/6, qua đó tăng sở hữu từ 4,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,46%) lên mức gần 7,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,83%).

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI cùng những người liên quan sở hữu tổng cộng gần 58 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 6,14% vốn Kinh Bắc.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh báo cáo đã mua 8 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký trong thời gian từ 11/5 tới 01/6/2026. Sau giao dịch, bà Kim Thanh sẽ nâng sở hữu từ 390.226 cổ phiếu (tỷ lệ 0,051%) lên mức 8,39 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 0,891%).

Bà Kim Thanh có hai người con đang giữ các vị trí quan trọng tại Kinh Bắc. Cụ thể, con gái lớn là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện là Thành viên HĐQT Kinh Bắc và nắm giữ 13,33 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng hơn 1,4% vốn. Con trai là Đặng Nguyễn Nam Anh hiện là Phó Tổng Giám đốc nhưng không sở hữu cổ phiếu KBC nào.

Về hoạt động kinh doanh, Kinh Bắc khép lại quý đầu năm 2026 với doanh thu thuần gần 1.336 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận ròng chỉ hơn 234 tỷ đồng, giảm 72%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên chủ yếu do doanh thu từ mảng khu công nghiệp chỉ mang về gần 732 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, KBC cũng chịu áp lực chi phí khi tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 47%, lên hơn 424 tỷ đồng.

Năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 36% so với 2025. Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 14% doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận.