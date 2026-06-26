VPBank lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu 1.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, VPBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12511 vào ngày 30/7/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.

Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng mệnh giá trái phiếu, lãi và tất cả các nghĩa vụ phải thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có) đối với trái phiếu tính đến (nhưng không bao gồm ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn.

Việc mua lại sẽ được thực hiện bằng tất cả các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính khác của VPBank.

Được biết, lô trái phiếu mã VPB12511 gồm 1.600 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/7/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/7/2028.

Trước đó, VPBank cũng đã lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu mã VPB12510 vào ngày 29/7/2026 cũng theo yêu cầu của trái chủ. Lô trái phiếu này phát hành ngày 29/7/2025, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/7/2028.



Ngoài ra, VPBank còn dự kiến mua lại lô trái phiếu VPB12506 vào ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/6/2025, kỳ hạn 3 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/6/2028.

Cũng liên quan đến trái phiếu, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, ngày 8/6/2026, VPBank đã chào bán 1.000 trái phiếu mã VPB12602 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 8/6/2029. Lãi suất cố định 8,6%/năm.

Trong diễn biến khác, hồi cuối tháng 5 vừa qua, VPBank thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, VPBank sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành trong quý II-III/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.