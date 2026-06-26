Một "tay to" vừa bắt đáy hàng chục tấn bạc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều mua ròng mạnh tay khoảng 73 tấn bạc trong phiên 25/6 sau 2 phiên bán ròng trước đó. Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên 14.990 tấn.

Động thái "bắt đáy" của SLV diễn ra khi giá bạc thế giới rơi xuống vùng thấp nhất trong 7 tháng, kể từ cuối tháng 11/2025. Sau phiên lao dốc gần 7%, giá bạc trên sàn COMEX phục hồi trong ngày 25/6 với mức tăng khoảng 0,9% lên 58 USD/ounce, trước khi tiếp tục suy yếu trong sáng 26/6 và lùi về quanh 56 USD/ounce. Tính riêng trong tháng 6, giá bạc đã mất khoảng 25% giá trị.

Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, giá bạc giảm xuống dưới 60 USD đã làm suy giảm tâm lý trên thị trường kim loại quý, với đồng USD mạnh hơn và quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ của FOMC tuần trước là những trở ngại chính trong ngắn hạn.

Trong môi trường đồng USD duy trì sức mạnh và rủi ro lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức cao, các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Khác với vàng, bạc vừa đóng vai trò là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, trong những giai đoạn chính sách tiền tệ bị thắt chặt, giá bạc thường biến động mạnh hơn so với vàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đợt bán tháo gần đây diễn ra nhanh và mạnh hơn.

Bài kiểm tra vĩ mô tiếp theo đối với kim loại là báo cáo lạm phát PCE tháng 5 vào cuối tuần này. Trong bối cảnh hiện tại, chỉ số lạm phát lõi ổn định sẽ củng cố tín hiệu "lãi suất cao kéo dài" của Fed và tiếp tục gây áp lực lên vàng và bạc, trong khi chỉ số yếu hơn sẽ kiểm tra xem giá dầu thấp hơn có thể dẫn đến kỳ vọng lãi suất thực thấp hơn hay không.