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Phiên 25/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn nghìn tỷ, "xả" loạt cổ phiếu bluechips

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 25/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn nghìn tỷ, "xả" loạt cổ phiếu bluechips

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.099 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm điểm trong phiên 25/6. Kết phiên chỉ số giảm gần 15 điểm xuống 1.863 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.099 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.073 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 43 tỷ đồng. Theo sau, POW và BMP là mã tiếp theo được gom mạnh 39 và 23 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 180 tỷ đồng. Theo sau là CTG và FPT , lần lượt bị bán ròng 160 tỷ đồng và 137 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng

Tại chiều mua, KSF được mua ròng mạnh nhất với giá 3,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, C69 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng C69, IDC, NVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 17 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 13 tỷ, NRC, TNG, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 2,48 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu AIG được khối ngoại mua 2,4 tỷ đồng. Theo sau, HNG và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, F88 bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, PHS, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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