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Phát hiện một quốc gia láng giềng Việt Nam mạnh tay "gom" gần 700 tấn vàng

| | Thị trường chứng khoán

Phát hiện một quốc gia láng giềng Việt Nam mạnh tay "gom" gần 700 tấn vàng

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý vẫn thấp hơn khoảng 29% so với mức đỉnh thiết lập vào đầu năm 2026.

Theo Kitco News, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng trong tháng 5/2026, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. ﻿ Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng vàng nhập khẩu của quốc gia này đạt khoảng 692 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025 .

Diễn biến này cho thấy sức mua vàng tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới vẫn ở mức cao, bất chấp những biến động mạnh của giá kim loại quý từ đầu năm.

Dữ liệu từ sàn Kitco, phiên chiều ngày 25/6, giá vàng giao dịch ảm đạm sau phiên thủng mốc 4.000 USD/oz liền trước, hiện neo quanh vùng 3.990 USD/oz. Đà giảm này tiếp tục nối dài xu hướng điều chỉnh của kim loại quý sau khi vàng lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/oz vào cuối tháng 1. Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã mất hơn 1.500 USD/oz (~29%) so với mức đỉnh.

Ông Song Jiangzhen, chuyên gia tại Học viện Thị trường Vàng Phương Nam Quảng Châu , cho biết nhu cầu đối với vàng miếng, cùng các chương trình tích lũy vàng định kỳ dành cho người tiêu dùng, là những động lực chính thúc đẩy nhập khẩu tăng mạnh thời gian qua.

Lượng vàng nhập khẩu trong tháng 5 thậm chí còn vượt mức cao ghi nhận vào tháng 4, thời điểm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế gia tăng, qua đó tạo động lực cho các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu.

Ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới , cho rằng mức chênh lệch dương của giá vàng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng khuyến khích hoạt động nhập khẩu.

Theo chuyên gia này, yếu tố mùa vụ có thể giúp thị trường trang sức vàng duy trì trạng thái ổn định trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp bắt đầu bổ sung hàng tồn kho sau giai đoạn sức mua suy yếu.

Mặt bằng giá vàng thấp hơn cũng có thể thúc đẩy hoạt động tái dự trữ của các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm nhanh, các doanh nghiệp trang sức có thể lựa chọn đứng ngoài để chờ mức giá hấp dẫn hơn.

Ở mảng đầu tư, đà tăng của giá vàng chững lại có thể phần nào hạn chế nhu cầu mua vàng miếng. Dù vậy, số liệu nhập khẩu mới nhất cho thấy nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc vẫn đang duy trì sức hút đáng kể.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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