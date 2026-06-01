Biến động vốn hóa VN30: VIC và VHM tăng hơn 600.000 tỷ, FPT gây thất vọng

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp khép lại nửa đầu năm 2026 với bức tranh phân hóa rất rõ rệt, đặc biệt trong nhóm VN30 (nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất HoSE). Tính đến ngày 26/6, có 13/30 cổ phiếu ghi nhận vốn hóa tăng so với đầu năm, trong khi 17 mã còn lại suy giảm.

Tuy nhiên, tổng vốn hóa của cả nhóm VN30 vẫn tăng hơn 633.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt khoảng 6,5 triệu tỷ (chiếm khoảng 60% toàn thị trường). Động lực chính đến từ đà tăng bùng nổ của cổ phiếu nhóm Vingroup. Riêng Vingroup đã có thêm 450.000 tỷ vốn hóa từ đầu năm, lấn át toàn bộ mức giảm của các Bluechip khác.

Tính cả Vinhomes, vốn hóa của bộ đôi thuộc hệ sinh thái Vingroup đã tăng hơn 606.000 tỷ đồng từ đầu năm, gần bằngmức tăng ròng của toàn bộ VN30. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ VIC và VHM, tổng vốn hóa của phần còn lại trong rổ chỉ số này thực tế chỉ đang đi ngang so với đầu năm.

Diễn biến trên cũng lý giải vì sao thị trường đang gần vùng đỉnh lịch sử nhưng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giao dịch kém tích cực. Với tỷ trọng vốn hóa thuộc nhóm cao nhất thị trường, VIC và VHM đã trở thành lực kéo quan trọng nhất của chỉ số.

Bên cạnh VIC và VHM, các cổ phiếu có vốn Nhà nước cũng đóng góp tích cực nhờ “sóng” nghị quyết 79 hồi đầu năm. Dù vậy, đà tăng của đa phần các cổ phiếu như BSR, GVR, GAS, PLX hay các ngân hàng quốc doanh đã bị thu hẹp đáng kể gần đây. Sự phân hóa thể hiện rõ trên nhóm ngân hàng khi LPB, VCB, BID, STB, ACB... tăng tích cực trong khi CTG, HDB, VPB, SHB… đi lùi.

Ở nhóm mất điểm từ đầu năm, áp lực điều chỉnh tập trung vào nhóm công nghệ, bán lẻ. Đáng chú ý nhất là FPT khi vốn hóa giảm 42.588 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong VN30 từ đầu năm. Sau nhiều năm liên tiếp tăng trưởng mạnh và liên tục lập đỉnh, FPT bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời.

Bộ đôi HDB và VJC cũng ghi nhận vốn hóa sụt giảm mạnh so với đầu năm sau giai đoạn tăng tích cực cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, các đại diện tiêu biểu nhất của nhóm bán lẻ và tiêu dùng như MWG, MSN, VNM cũng đều giảm so với đầu năm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu được các tổ chức quốc tế xem xét nâng hạng thị trường, diễn biến của nhóm VN30 càng trở nên quan trọng. Đây là rổ cổ phiếu tập trung phần lớn doanh nghiệp có quy mô lớn, thanh khoản cao và là điểm đến ưu tiên của các quỹ ETF cũng như dòng vốn ngoại khi giải ngân vào thị trường Việt Nam.

Nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các nhóm ngành trong việc dẫn dắt thị trường. Nếu dòng tiền tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản và ngân hàng, quy mô vốn hóa của VN30 có thể còn mở rộng hơn nữa.

Ngược lại, sự hồi phục của các cổ phiếu Bluechips đã điều chỉnh mạnh như FPT, MWG, VNM… sẽ quyết định liệu đà tăng của thị trường có được lan tỏa rộng hơn hay vẫn chỉ phụ thuộc vào một số ít "đầu tàu" vốn hóa.