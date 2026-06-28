Tâm điểm LPB, chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử: Điều gì tiếp diễn?

Tâm điểm LPB, ông Phạm Nhật Vượng có thêm nghìn tỷ

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần giao dịch thứ hai liên tiếp tăng điểm sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, đà phục hồi chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.

Kết thúc tuần, VN-Index tăng 2,6%, lên 1.871,91 điểm, tiếp tục áp sát vùng đỉnh lịch sử. Diễn biến trong tuần khá giằng co. Ngay đầu tuần, VN-Index bứt phá mạnh, tiến sát vùng 1.900 điểm nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khiến chỉ số điều chỉnh về quanh 1.850 điểm trước khi hồi phục trở lại vào cuối tuần.

Số nhóm ngành giảm điểm chiếm ưu thế. Cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán mạnh nhất sau khi giá dầu thế giới lao dốc. Bên cạnh đó, các nhóm cảng biển, bảo hiểm, phân bón, hóa chất, công nghệ, viễn thông và bán lẻ cũng đồng loạt điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm nổi bật nhất, dẫn dắt bởi các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup sau thông tin VHM chia cổ tức. Nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ cùng cổ phiếu thủy sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Tâm điểm của tuần qua thuộc về cổ phiếu LPB của LPBank.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục suy giảm, khối lượng giao dịch giảm 11,6% so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại gần như cân bằng trạng thái giao dịch khi chỉ bán ròng khoảng 15.700 tỷ đồng trên HoSE, thấp hơn rất nhiều so với những tuần trước.

Tâm điểm của tuần qua thuộc về cổ phiếu LPB của LPBank, tăng hơn 10%, trở thành một trong những động lực quan trọng hỗ trợ VN-Index. Chất xúc tác lớn nhất đến từ thông tin LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng.

Lần đầu tiên, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách với việc nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. Khối lượng cổ phiếu mà ông Vượng sở hữu cũng trùng khớp với lượng cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận trong phiên 23/6. Tổng cộng 146,2 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng.

Thông tin ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực đối với thị trường . Cổ phiếu LPB tăng kịch trần trong phiên 23/6, tiếp tục tăng hơn 5% ở phiên kế tiếp và liên tục thiết lập đỉnh giá mới. Đến phiên 26/6, LPB điều chỉnh hơn 5% sau chuỗi tăng nóng nhưng vẫn đóng cửa quanh 53.000 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá này, lượng cổ phiếu LPB mà ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ có giá trị hơn 7.700 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.000 tỷ đồng so với thời điểm thực hiện giao dịch. Có thời điểm trong tuần, khoản đầu tư này ghi nhận mức lãi tạm tính hơn 1.700 tỷ đồng.

Xác suất rủi ro cao hơn cơ hội sinh lời?

Dự báo diễn biến thị trường tuần tới, theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree, kịch bản nhiều khả năng tiếp tục diễn ra là trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng". Dòng tiền chỉ luân phiên tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhằm giữ nhịp chỉ số trong vùng 1.850-1.890 điểm. Phần lớn cổ phiếu vẫn giao dịch kém sôi động.

Theo chuyên gia, thanh khoản vẫn duy trì dưới mức trung bình, phản ánh dòng tiền lớn chưa thực sự quay trở lại mà chủ yếu đứng ngoài quan sát. Khối ngoại nhiều khả năng vẫn tiếp tục bán ròng nếu tỷ giá USD/VNĐ chưa hạ nhiệt, trong khi dòng tiền trong nước cũng thiên về phòng thủ, chỉ giải ngân tại các vùng giá thấp thay vì mua đuổi.

Thị trường được kỳ vọng sẽ có thêm động lực mới từ tăng trưởng GDP quý II ở mức cao.

Ông Phong cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở việc VN-Index được nâng đỡ bởi số ít cổ phiếu trụ. Chỉ cần nhóm này đảo chiều, chỉ số có thể xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang chịu áp lực điều chỉnh khi cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh và lo ngại lạm phát quay trở lại.

Trong khi đó, nhóm phân tích Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index vẫn đang trong xu hướng tích lũy dưới vùng kháng cự rất mạnh 1.900-1.930 điểm. Đây là vùng đỉnh lịch sử mà thị trường nhiều lần thất bại trong các tháng 1, 2 và 5/2026.

Theo SHS, để vượt qua vùng cản này, thị trường cần một động lực tăng trưởng đủ mạnh, trong khi hiện tại vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng. Vì vậy, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1.850-1.900 điểm trong ngắn hạn.

Bước sang quý III tới đây, thị trường được kỳ vọng sẽ có thêm động lực mới từ tăng trưởng GDP quý II ở mức cao, lạm phát và lãi suất hạ nhiệt, tín dụng trung dài hạn cải thiện cùng kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp.

SHS cho rằng đây là thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau nửa đầu năm, theo dõi sát diễn biến kết quả kinh doanh để xây dựng kế hoạch tái cơ cấu và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Các vị thế giải ngân chỉ nên thực hiện khi thị trường điều chỉnh và cần ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng vượt trội.