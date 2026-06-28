VietinBank tiếp tục bán bất thành hơn 19 triệu cổ phiếu SGP

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Saigon Port, MCK: SGP, sàn UPCoM).

Cụ thể, VietinBank đã không bán bất cứ cổ phiếu SGP nào trong tổng số hơn 19,31 triệu cổ phiếu đăng ký bán trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 25/5/2026 đến ngày 23/6/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, VietinBank vẫn duy trì sở hữu hơn 19,31 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,93% vốn điều lệ của Saigon Port.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 13/4/2026 đến ngày 12/5/2026, VietinBank cũng đã bán bất thành số lượng cổ phiếu nêu trên cũng với lý do điều kiện thị trường không phù hợp.

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Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/3/2026, VietinBank chỉ bán ra 26.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,34 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán.

Qua đó, VietinBank giảm sở hữu từ hơn 19,34 triệu cổ phiếu SGP xuống còn hơn 19,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,94% xuống còn 8,93% vốn tại Saigon Port như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, trước đó Saigon Port đã có thông báo thay đổi nhân sự gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Chu Ngọc Sơn- Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức Kế toán trưởng của công ty kể từ ngày 29/5/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ở chiều ngược lại, Saigon Port quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Uyên Minh kể từ ngày 29/5/2026, do được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT chuyên trách tại Nghị quyết số 341/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 24/4/2026.

Về tình hình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Saigon Port ghi nhận doanh thu thuần gần 293,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 144,7 tỷ đồng, tăng 32%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Saigon Port giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn hơn 6.047,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu từ tài chính ngắn hạn hơn 1.087,1 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn gần 1.763,2 tỷ đồng, lần lượt chiếm 18% và 29,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.685,7 tỷ đồng, giảm 6,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả dài hạn khác ghi nhận gần 1.744,2 tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng nợ.



