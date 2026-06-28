Góc nhìn chuyên gia: Một biến số có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh, nhà đầu tư cần chú ý

Thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn giằng co khi VN-Index vẫn được nâng đỡ chủ yếu bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn nhóm ngành chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt về dòng tiền. Thanh khoản suy yếu, khối ngoại liên tục bán ròng và tâm lý nhà đầu tư thận trọng khiến thị trường thiếu động lực để bứt phá.

﻿Về góc nhìn tuần tới, chuyên gia cho rằng VN-Index có thể cần thêm thời gian tích lũy khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước áp lực lãi suất, tỷ giá và xu hướng bán ròng của khối ngoại. Thậm chí rung lắc có thể diễn ra nếu các cổ phiếu lớn đảo chiều giảm.

Cơ hội chưa đến từ sự bi quan

Đánh giá về diễn biến hiện tại, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT, cho rằng thị trường thực tế đang vận động không quá tích cực khi nhiều thông tin hỗ trợ trong và ngoài nước đã xuất hiện nhưng VN-Index vẫn chưa thể tạo được nhịp tăng rõ ràng. Dòng tiền hiện chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, chưa lan tỏa ra toàn thị trường.

Theo ông Huy, diễn biến này cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường quốc tế khi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Đồng USD mạnh lên đang gây áp lực lên nhiều tài sản rủi ro như vàng, tiền số và chứng khoán.

Trong ngắn hạn, thị trường chưa có nhiều thông tin hỗ trợ mới và nhiều khả năng sẽ chờ đợi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Theo chuyên gia FIDT, yếu tố quan trọng cần quan sát không chỉ là mức tăng của chỉ số mà là sự cải thiện của thanh khoản.

“Nếu thanh khoản chưa quay trở lại, xu hướng đi ngang trong vùng 1.850-1.900 điểm nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối thị trường”, ông Huy nhận định.

Về tâm lý nhà đầu tư hiện nay, ông Huy cho rằng quan điểm “khi sự chán nản và bi quan lên cao có thể là lúc cơ hội xuất hiện” vẫn đúng, nhưng cần phân biệt rõ mức độ bi quan. Thị trường hiện chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn hay giảm sốc, khi VN-Index vẫn duy trì nền giá tương đối ổn định.

Do đó, nếu thị trường tạo đáy, quá trình này có thể cần thêm thời gian thay vì hình thành ngay lập tức. Ông Huy cũng cho rằng nếu loại bỏ yếu tố định giá của một số nhóm cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu hiện đang ở vùng định giá thấp so với nhiều năm. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao được dự báo còn kéo dài ít nhất đến cuối năm, tiếp tục ảnh hưởng tới dòng tiền.

Liên quan đến việc thị trường tiếp tục lỡ hẹn với kỳ nâng hạng MSCI, ông Huy cho rằng đây không phải là điều bất ngờ khi các tiêu chí vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Theo ông, đây là câu chuyện dài hạn gắn với quá trình hoàn thiện thị trường từ nay đến năm 2030.

Thị trường chứng khoán cũng cần được đặt trong bài toán vốn của nền kinh tế giai đoạn 2026-2030. Khi nguồn vốn được khơi thông và sử dụng hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, chứng khoán sẽ có thêm nền tảng để khởi sắc.

VN-Index có thể tiếp tục “xanh vỏ, đỏ lòng”

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, thị trường tuần qua phục hồi trong ba phiên đầu tuần nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, dẫn đầu là nhóm Vingroup khi VIC vượt đỉnh lịch sử và trở thành mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN-Index.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi nhóm vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh trong hai phiên cuối tuần, khiến thị trường quay lại trạng thái giằng co. Điểm đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng kéo dài nhiều tuần, tạo áp lực lên diễn biến chung.

Theo ông Phong, nguyên nhân đến từ việc đồng USD mạnh lên sau khi Fed phát đi tín hiệu thận trọng về chính sách cuối năm, khiến tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao và thúc đẩy dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Về xu hướng tuần tới, chuyên gia Pinetree cho rằng kịch bản nhiều khả năng vẫn là trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi dòng tiền tiếp tục luân phiên kéo một số cổ phiếu trụ để giữ chỉ số quanh vùng 1.850-1.890 điểm, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch ảm đạm.

Cơ sở cho nhận định này là thanh khoản vẫn duy trì dưới mức trung bình, cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự tham gia mà vẫn đứng ngoài chờ đợi. Trong khi đó, dòng tiền nội có xu hướng phòng thủ, chủ yếu tận dụng các nhịp giảm để mua vào ở vùng giá thấp thay vì đẩy mạnh giải ngân.

Rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở việc chỉ số phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ, khiến thị trường dễ rung lắc mạnh nếu nhóm này đảo chiều. Ngoài ra, diễn biến điều chỉnh của chứng khoán Mỹ trước áp lực bán tháo nhóm công nghệ và lo ngại lạm phát quay trở lại cũng có thể tác động tới tâm lý nhà đầu tư.

Về chiến lược, ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng, đồng thời cân nhắc chốt lời từng phần tại những cổ phiếu trụ đã tăng nóng.

Với nhà đầu tư chưa giải ngân, chuyên gia Pinetree cho rằng nên duy trì trạng thái quan sát nếu không có lợi thế trong giao dịch ngắn hạn, bởi rủi ro hiện tại đang cao hơn so với cơ hội.