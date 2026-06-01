Quỹ bạc lớn nhất thế giới giao dịch bất thường khi giá lao dốc thủng 60 USD

Tuần vừa qua chứng khiến giá bạc biến động rất mạnh cùng xu hướng với thị trường kim loại quý nói chung. Giá bạc có nhiều phiên giảm sâu liên tiếp trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá bạc trên sàn COMEX giảm hơn 10%, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 3.

Trong bối cảnh đó, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý cũng có một tuần giao dịch “vất vả” khi liên tục quay xe giữa 2 chiều mua/bán với khối lượng lớn.

Sau khi bất ngờ mua mạnh vào phiên đầu tuần, SLV đã ngay lập tức quay đầu bán mạnh 2 phiên liên tiếp khi giá rơi sâu xuống dưới 60 USD/oz. Quỹ trở lại tung tiền bắt đáy khi đà giảm có dấu hiệu chậm lại, trước khi tranh thủ hạ bớt vị thế khi giá hồi phục nhẹ vào phiên cuối tuần.

Tính chung trong tuần qua, SLV mua ròng hơn 8 tấn bạc, chấm dứt chuỗi nhiều tuần bán ròng liên tiếp. Tại ngày 26/6, quỹ đang nắm giữ tổng cộng gần 15.000 tấn bạc.

Giá bạc đã mất khoảng một nửa giá trị kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào tháng 1 trong bối cảnh thị trường kim loại quý đồng loạt điều chỉnh mạnh. Không chỉ vậy, bạc còn giảm hơn một phần ba giá trị so với vàng và các tín hiệu kỹ thuật cho thấy kim loại này đang tiến gần những ngưỡng có thể khiến đà suy yếu tiếp tục kéo dài.

Đợt lao dốc của cả vàng và bạc bắt đầu từ ngày 30/1, khi thị trường xuất hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn dự kiến. Sau đó, những lo ngại về lạm phát gia tăng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát càng củng cố tâm lý này, khi giới đầu tư ngày càng chuẩn bị cho kịch bản Fed có thể phải nâng lãi suất trong năm nay.

Bạc chịu áp lực mạnh hơn vàng, một phần do đây vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, khiến giá nhạy cảm hơn với sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, bạc cũng từng có mức tăng mạnh hơn vàng trong giai đoạn trước nên chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh lớn hơn khi xu hướng đảo chiều.

Đằng sau diễn biến giá đi xuống lại là một câu chuyện hoàn toàn khác về cung và cầu. Theo World Silver Survey 2026 do Viện Bạc và Metals Focus công bố, thị trường bạc toàn cầu vẫn được dự báo thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce trong năm nay. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ 6 liên tiếp nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu.

Thông thường, khi nhu cầu suy yếu, thị trường hàng hóa sẽ dần trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng với bạc, điều đó chưa xảy ra. Báo cáo của Viện Bạc cho thấy tổng nguồn cung bạc toàn cầu năm nay cũng đang suy giảm. Điều này khiến khoảng cách giữa cung và cầu không những không thu hẹp mà còn tiếp tục nới rộng.