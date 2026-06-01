Lịch chốt quyền cổ tức tuần 29/6–3/7: Loạt doanh nghiệp hot "lăn chốt", một ông lớn sắp chi kỷ lục 25.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng 31 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 29/6– 3/7. Tuần này có gần 24 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 60% và thấp nhất là 2%.

CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) vừa thông báo tới cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), tương đương tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền là 01/07/2026, ngày thanh toán dự kiến là 22/07/2026

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên VRE chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2019, thay đổi so với kế hoạch trước đó là giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ kinh doanh.

CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/6.

Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. Đây là đợt cổ tức tiền mặt lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam tính theo số tiền chi trả.

Ngoài phương án chia cổ tức tiền mặt, Vinhomes còn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.﻿

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT, sàn HoSE) dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Với hơn 170,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/6/2026.

CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (mã: VTK) thông báo 6/7 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 20/7.

Với gần 9,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VTK sẽ phải chi khoảng 14,1 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Hiện công ty mẹ của VTK là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ tới 63,84% vốn sẽ nhận về gần 9 tỷ đồng cho đợt chi trả lần này.

Tỷ lệ cổ tức 15% bằng tiền mặt được công ty duy trì đều đặn giai đoạn 2018-2021 và giảm xuống 10% vào năm 2022, đồng thời trả cổ tức bằng cổ phiếu 8,8%. Kể từ năm 2023 tới nay, VTK trở lại chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt quen thuộc, đều với tỷ lệ 15%.