Thị trường tiền số hôm nay, 27-6: Nhiều diễn biến đáng chú ý

Ngày 27-6, thị trường tiền số phục hồi nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 2%, lên trên 60.300 USD.

Nhiều đồng tiền khác cũng đi lên. Ethereum và XRP tăng hơn 3%, lần lượt đạt 1.579 USD và 1 USD. Solana tăng mạnh hơn, hơn 5%, lên mức 71,7 USD.

Ở diễn biến liên quan, theo Cointelegraph, nền tảng số hóa tài sản Securitize dự kiến huy động khoảng 400 triệu USD trong đợt niêm yết sắp tới thông qua việc sáp nhập với Cantor Equity Partners II (CEPT).

Kết quả cho thấy chưa đến 30% cổ đông của CEPT rút vốn, giúp Securitize kỳ vọng thu về khoảng 400 triệu USD từ thương vụ, chưa tính chi phí liên quan.

Bitcoin đang giao dịch trên mức 60.300 USD Nguồn: OKX

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 1-7, sau khi được cổ đông thông qua và đáp ứng các điều kiện cần thiết. Sau đó, cổ phiếu công ty sẽ giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York từ ngày 2-7 với mã SECZ.

Tại châu Âu, Binance và nhiều sàn tiền số khác có nguy cơ phải thu hẹp hoạt động khi cơ quan quản lý Tây Ban Nha khẳng định không gia hạn thời hạn cấp phép theo quy định mới của Liên minh châu Âu, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Các công ty chưa được cấp phép sẽ không có thêm thời gian hoàn tất thủ tục. Hiện Binance chưa có giấy phép tại EU sau khi rút hồ sơ tại Hy Lạp, khiến hoạt động trong khu vực này đối mặt nhiều rủi ro.

Nếu không kịp được phê duyệt, Binance có thể ngừng mở tài khoản mới tại EU và hạn chế một số dịch vụ với người dùng hiện tại cho đến khi đáp ứng quy định. Trong khi đó, một số đối thủ như Kraken đã được cấp phép.

Quy định mới được xem là phép thử lớn với thị trường tiền số châu Âu, nhằm thiết lập cơ chế quản lý chung và siết chặt hoạt động.

Tại Mỹ, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận mức rút vốn trong ngày lớn nhất tháng 6 khi giá Bitcoin trước đó giảm xuống dưới 60.000 USD.

Cụ thể, các quỹ này bị rút ròng 696,3 triệu USD, cao hơn mức đỉnh trước đó trong tháng. Tổng giá trị rút vốn trong tháng 6 đạt 3,61 tỉ USD, nâng mức rút ròng từ đầu năm lên 4,6 tỉ USD.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ các tổ chức lớn đang chậm lại. Strategy, doanh nghiệp nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới, cũng giảm tốc độ mua vào trong tháng 6, làm dấy lên lo ngại về xu hướng giữ tiền mặt khi thị trường suy yếu.