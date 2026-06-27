Một công ty có 128 nghìn cổ đông nhưng không có cổ đông lớn, họp Đại hội chỉ 56 người tham dự

CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX) vừa công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 26/6. Đại hội có sự tham gia của 56 cổ đông và người uỷ quyền, đại diện cho 1,23 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 50,21%) của VIX.

Đáng chú ý, theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2026 để tham dự đại hội, VIX có đến 128.002 cổ đông. Con số này đưa VIX nằm trong top những công ty có nhiều cổ đông nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Dũng cho biết VIX không có cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn trở lên nhưng các cổ đông sở hữu khoảng 1-2% hay nắm giữ vài chục triệu cổ phiếu khá nhiều. Đây là một điểm khá đặc biệt bởi hầu hết các công ty có vốn điều lệ hàng chục nghìn tỷ trên sàn đều có cổ đông lớn.

Năm 2026, VIX lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.800 tỷ đồng, đều giảm khoảng 48% so với mức thực hiện năm 2025. Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch đã được cân nhắc kỹ dựa trên tình hình thị trường năm 2026 được dự báo có nhiều thách thức và không thuận lợi như năm 2025.

Kết quả quý 1/2026 phản ánh rõ tình hình này khi công ty ghi nhận lãi trước thuế 156 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất 5 quý gần đây. Dù doanh thu hoạt động tăng 69% đạt 1.653 tỷ đồng, tổng chi phí hoạt động lại tăng vọt 186% lên 1.340 tỷ đồng, bào mòn đáng kể lợi nhuận.

Tại Đại hội, cổ đông VIX đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới). Công ty dự kiến phát hành hơn 122,5 triệu cổ phiếu trong quý 3/2026. Số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên gần 2,57 tỷ đơn vị, đưa vốn điều lệ chạm ngưỡng 25.700 tỷ đồng.

Lý giải việc không chia cổ tức tiền mặt, ông Dũng cho biết “Chúng ta phải tăng năng lực tài chính, không được bị bỏ lại phía sau”. Room cho một khách hàng vay phụ thuộc rất nhiều vào vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán. “Vốn nhỏ thì không chơi được với khách hàng lớn bởi khách lớn họ không thể xé nhỏ gói vay. Do đó, VIX bắt buộc phải tăng vốn để cho vay được nhiều hơn, có đà tốt hơn”, Chủ tịch VIX nhấn mạnh.