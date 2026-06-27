CII hoàn tất chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, CII đã phân phối thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.500 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.498,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Theo kế phương án phát hành được công bố trước đó, trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt, cụ thể như sau:

Nguồn: CII

Cũng liên quan đến trái phiếu của CII, trước đó doanh nghiệp này đã có Báo cáo gửi UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phát hành thành công 20 triệu trái phiếu mã CII425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Với 2.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán này, vào quý III/2025, CII đã sử dụng 500 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (CII Invest); 465 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm.

Với 1.035 tỷ đồng còn lại, theo kế hoạch ban đầu dự kiến dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G.

Tuy nhiên, do tiến độ đàm phán mua lại trước hạn trái phiếu CII012029_G dự kiến sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch, dẫn đến công ty chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo phương án đã được thông qua.

Mặt khác, CII đang có nhu cầu vốn để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Vì vậy, CII đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng tính linh hoạt trong công tác điều hành tài chính giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Cụ thể, CII dự kiến dùng 1.035 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (CII PPP) trong quý II/2026. Phương án này đã được Người sở hữu trái phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Được biết, CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: CII 99% và CII Invest 1%.