Một cổ phiếu ngân hàng được 26 quỹ âm thầm "gom hàng", lợi nhuận quý 2 dự báo tăng vọt

Sau nhịp rung lắc mạnh của thị trường trong tháng 5, dòng tiền từ các quỹ đầu tư có xu hướng thận trọng hơn khi nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn có những mã ghi nhận lực mua đáng chú ý, trong đó nổi bật là VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo thống kê của FiinGroup, VPB nằm trong nhóm cổ phiếu được các quỹ đầu tư mua ròng mạnh nhất trong tháng 5 với sự tham gia giải ngân của 26 quỹ. Xét về khối lượng, VPB đứng đầu danh sách mua ròng của các quỹ với khoảng 7,7 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh VPB, dòng tiền từ các quỹ cũng hướng đến một số cổ phiếu khác như GEX, FPT, VCB, HDB, SHB, DXG, POW, LPB và VRE.

Đáng chú ý, hoạt động mua vào VPB diễn ra trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy giảm và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Việc nhiều quỹ cùng gia tăng tỷ trọng tại một cổ phiếu ngân hàng cho thấy kỳ vọng của dòng tiền tổ chức đối với triển vọng tăng trưởng của VPBank vẫn được duy trì.

Một trong những yếu tố giúp VPB thu hút sự quan tâm của các quỹ là triển vọng kinh doanh tích cực. Theo đánh giá của MBS, VPBank có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm nay. Riêng quý II/2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng được dự báo đạt khoảng 7.499 tỷ đồng, tăng gần 52% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý trước, qua đó dẫn đầu toàn ngành.

Động lực tăng trưởng chính đến từ kỳ vọng tín dụng tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại phân khúc khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. MBS dự báo dư nợ tín dụng của VPBank có thể tăng khoảng 25% so với đầu năm vào cuối quý II. Đồng thời, biên lãi ròng (NIM) được kỳ vọng cải thiện nhẹ, hỗ trợ thu nhập lãi thuần tăng khoảng 34%.

Tính chung cả năm 2026, MBS dự phóng lợi nhuận sau thuế của VPBank đạt hơn 33.100 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với năm trước.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, VPBank cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính. Cuối tháng 5, ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1/2026 thông qua phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, VPBank sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu mới, tương đương 26,04% số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất trong quý II-III/2026, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế của ngân hàng trong nhóm các tổ chức tài chính có quy mô vốn lớn nhất hệ thống.