TCBS phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trước đó, công ty công bố danh sách 28 cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP đợt này. Số lượng cổ phiếu phân bổ cho mỗi người dao động từ 6.000 đến gần 57.000 đơn vị. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - người vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/7/2026, dự kiến được mua 46.261 cổ phiếu.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 1-2/7/2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 27.744,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/5 vừa qua, TCBS đã hoàn tất phân phối hơn 462,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 19.125 cổ đông, còn lại 3.392 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 4.623,2 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2024.

Trong diễn biến khác, hồi cuối tháng 5 vừa qua, TCBS phê duyệt việc thành lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Theo đó công ty con này thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ dự kiến 800 tỷ đồng do TCBS sở hữu 100%. Trụ sở tại Tầng 08, Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, số 23 Lê Duân, Phường Sài Gòn, TP.HCM hoặc một địa chỉ khác trong ranh giới của Trung Tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM).

Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh sẽ là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty con này. Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh cũng là người được ủy quyền đại diện 100% vốn góp của TCBS tại công ty con này. Trong khi đó, Tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Tùng.



