Ladophar bị xử phạt và truy thu thuế gần 1,6 tỷ đồng

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, MCK: LDP) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 4371/QĐ-LDO ngày 23/6/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định này, Ladophar bị phạt 6,5 triệu đồng do đã có các hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2024.

Đồng thời, doanh nghiệp còn bị phạt hơn 255 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tháng 3, 7, 8, 9, 10 năm 2024; tháng 3, 4, 6, 12 năm 2025; thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 và thiếu số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp của năm 2024, 2025.

Song song với đó, Ladophar còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ tiền thuế truy thu qua kiểm tra gần 1,3 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế tính đến ngày 15/6/2026 là gần 34,4 triệu đồng.

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Đối với tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 16/6/2026, Ladophar chịu trách nhiệm tự tính, tự nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp qua kiểm tra mà Ladophar phải nộp là gần 1,6 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Phạm Trung Kiên- Chủ tịch HĐQT của Ladophar đã đăng ký bán ra toàn bộ 88.792 cổ phiếu LDP đang sở hữu nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 23/6/2026 đến ngày 22/7/2026.

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Trung Kiên sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,47% xuống còn 0% và không còn là cổ đông của Ladophar.

Ở chiều ngược lại, bà Đặng Thùy Linh- Thành viên HĐQT của Ladophar đã đăng ký mua vào 600.000 cổ phiếu LDP nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ này 28/5/2026 đến ngày 12/6/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Đặng Thùy Linh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu LDP từ 69.957 cổ phiếu lên 669.957 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,3735% lên 3,5773% vốn tại Ladophar.



