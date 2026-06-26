Khối ngoại "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái rung lắc, song lực cầu gia tăng về cuối phiên giúp VN-Index giữ vững sắc xanh. VN-Index đóng cửa phiên 26/6 tại 1.872 điểm, tăng gần 9 điểm so với phiên liền trước.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Điểm sáng đến từ giao dịch khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư này đảo chiều mua ròng khoảng 315 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 330 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị khoảng 379 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với 120 tỷ đồng, POW 75 tỷ đồng, ACB 67 tỷ đồng và NLG 52 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 63 tỷ đồng, tiếp đến là VNM 55 tỷ đồng, MBB 30 tỷ đồng, FRT 29 tỷ đồng và CTG 29 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là C69 với 1,6 tỷ đồng, MBS 1,1 tỷ đồng, TNG 500 triệu đồng và NRC 200 triệu đồng.

Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 12 tỷ đồng, bỏ xa SHS 4,7 tỷ đồng, IDC và CEO cùng khoảng 2,4 tỷ đồng, còn NVB bị bán ròng 400 triệu đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 300 triệu

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 2,1 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về FOC với 400 triệu đồng, CMF 200 triệu đồng, ACV và VHG cùng khoảng 100 triệu đồng.

Ở chiều bán, F88 đứng đầu với giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng, tiếp đến là DDV 1 tỷ đồng, VEA 500 triệu đồng, ABI 400 triệu đồng và MSR 100 triệu đồng.﻿