Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips trong phiên cuối tuần

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips trong phiên cuối tuần

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 63 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái rung lắc, song lực cầu gia tăng về cuối phiên giúp VN-Index giữ vững sắc xanh. VN-Index đóng cửa phiên 26/6 tại 1.872 điểm, tăng gần 9 điểm so với phiên liền trước.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Điểm sáng đến từ giao dịch khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư này đảo chiều mua ròng khoảng 315 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 330 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị khoảng 379 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với 120 tỷ đồng, POW 75 tỷ đồng, ACB 67 tỷ đồng và NLG 52 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 63 tỷ đồng, tiếp đến là VNM 55 tỷ đồng, MBB 30 tỷ đồng, FRT 29 tỷ đồng và CTG 29 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là C69 với 1,6 tỷ đồng, MBS 1,1 tỷ đồng, TNG 500 triệu đồng và NRC 200 triệu đồng.

Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 12 tỷ đồng, bỏ xa SHS 4,7 tỷ đồng, IDC và CEO cùng khoảng 2,4 tỷ đồng, còn NVB bị bán ròng 400 triệu đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 300 triệu

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 2,1 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về FOC với 400 triệu đồng, CMF 200 triệu đồng, ACV và VHG cùng khoảng 100 triệu đồng.

Ở chiều bán, F88 đứng đầu với giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng, tiếp đến là DDV 1 tỷ đồng, VEA 500 triệu đồng, ABI 400 triệu đồng và MSR 100 triệu đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc

Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc Nổi bật

Lãnh đạo FPT hé lộ “mỏ vàng” mới, doanh thu một mảng có thể bứt tốc trên 30% mỗi năm

Lãnh đạo FPT hé lộ “mỏ vàng” mới, doanh thu một mảng có thể bứt tốc trên 30% mỗi năm Nổi bật

UBCKNN thông báo về thương vụ phát hành lớn nhất lịch sử của Vinhomes

UBCKNN thông báo về thương vụ phát hành lớn nhất lịch sử của Vinhomes

15:06 , 26/06/2026
BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

14:32 , 26/06/2026
MBS dự báo lợi nhuận quý 2 của 13 ngân hàng: Hai nhà băng cùng tăng trưởng trên 45%, VietinBank lãi hơn 11.000 tỷ đồng

MBS dự báo lợi nhuận quý 2 của 13 ngân hàng: Hai nhà băng cùng tăng trưởng trên 45%, VietinBank lãi hơn 11.000 tỷ đồng

14:23 , 26/06/2026
Một DN bất động sản bất ngờ muốn đổi tên, xuất hiện bóng dáng ông Đỗ Thành Nhân

Một DN bất động sản bất ngờ muốn đổi tên, xuất hiện bóng dáng ông Đỗ Thành Nhân

13:36 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên