ĐHĐCĐ thường niên 2026 Hạ tầng GELEX (GEL): Định hình giai đoạn phát triển mới

Sáng 26/6, CTCP Hạ tầng GELEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Công ty hoàn tất IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cùng các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là dấu mốc công ty chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực thực thi và tạo lập giá trị bền vững cho cổ đông.

Kế hoạch doanh thu kỷ lục

Theo Ban lãnh đạo công ty, nhiều dự án mới đang bước vào giai đoạn triển khai. Trong thời gian đầu, doanh nghiệp sẽ phát sinh chi phí đầu tư, chi phí lãi vay và chi phí vận hành trước khi các dự án tạo doanh thu và dòng tiền.

Đây là đặc điểm của chu kỳ đầu tư hạ tầng và cũng là lựa chọn có chủ đích của Công ty nhằm xây dựng danh mục tài sản có khả năng tạo giá trị trong dài hạn.

Việc niêm yết trên HoSE mở ra một giai đoạn phát triển mới của Hạ tầng GELEX. Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, Công ty đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Hạ tầng GELEX

Theo ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX: “Mục tiêu của công ty không chỉ là gia tăng quy mô đầu tư mà còn xây dựng một nền tảng phát triển đủ năng lực triển khai các dự án hạ tầng có quy mô lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu quản trị ngày càng cao”.

Năm 2025, Hạ tầng GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 14.302 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.029 tỷ đồng, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và tăng gần 25% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm vật liệu xây dựng, bất động sản - khu công nghiệp và hạ tầng tiện ích.

Các kết quả này tạo nền tảng tài chính để Công ty bước vào chu kỳ đầu tư mới với quy mô lớn hơn.

Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 16.649 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.158 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận dự kiến giảm trong khi doanh thu tiếp tục tăng phản ánh chiến lược đầu tư của Hạ tầng GELEX trong giai đoạn hiện nay.

Tăng vốn, mở rộng đầu tư trên nền tảng lĩnh vực cốt lõi

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn huy động dự kiến sẽ được sử dụng nhằm củng cố nền tảng tài chính tạo dư địa huy động các nguồn lực phục vụ chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty.

Theo Ban lãnh đạo công ty, việc tăng vốn giúp tăng cường năng lực tài chính, duy trì cơ cấu tài chính phù hợp với đặc thù của các dự án hạ tầng có vòng đời dài và nhu cầu vốn lớn.

Trong giai đoạn tới, Hạ tầng GELEX tiếp tục xác định bất động sản, khu công nghiệp và hạ tầng tiện ích là các lĩnh vực phát triển trọng tâm.

Đối với bất động sản, Công ty tiếp tục hợp tác với Frasers Property triển khai các dự án nhà ở, đồng thời mở rộng quỹ đất tại các đô thị lớn và khu vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong lĩnh vực khu công nghiệp, Hạ tầng GELEX tiếp tục triển khai các dự án thông qua Viglacera, PXL và Titan Hải Phòng, hướng tới phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, thu hút các ngành công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Ở lĩnh vực hạ tầng tiện ích, Công ty tiếp tục đầu tư các dự án nước sạch, xử lý nước thải và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo theo lộ trình phù hợp.

Song song với đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu cơ hội tham gia các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng và hạ tầng số khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả đầu tư, năng lực triển khai và khả năng huy động nguồn lực.

Năng lực thực thi là nền tảng của chiến lược tăng trưởng

Bên cạnh việc mở rộng danh mục đầu tư, Hạ tầng GELEX tiếp tục đầu tư vào năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Công ty sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Trong lĩnh vực hạ tầng, vốn là điều kiện quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công. Khả năng lựa chọn dự án phù hợp, quản trị rủi ro, tổ chức nguồn lực và triển khai đúng tiến độ mới là nền tảng tạo nên giá trị bền vững của doanh nghiệp.

Với định hướng đó, Hạ tầng GELEX bước vào giai đoạn phát triển mới không chỉ với mục tiêu mở rộng quy mô đầu tư mà còn hướng tới xây dựng năng lực phát triển và vận hành các dự án hạ tầng quy mô lớn, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng của Việt Nam và tạo lập các giá trị dài hạn.