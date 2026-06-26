Bất ngờ với cổ phiếu được tự doanh CTCK "tung" tiền gom mạnh phiên cuối tuần

Mở cửa phiên cuối tuần 26/6, thị trường ghi nhận vận động giằng co với biên độ dao động khoảng 10 điểm quanh mốc tham chiếu. Mặc dù áp lực bán có phần gia tăng khiến sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế, điểm tích cực là thanh khoản đã có sự cải thiện. Sắc xanh dần xuất hiện ở nhiều cổ phiếu blue-chips giúp VN Index kết phiên lấy lại mốc 1.870. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.871,91, tăng 8,84 điểm, tương đương 0,47%. Điểm sáng đến từ giao dịch khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư này đảo chiều mua ròng khoảng 315 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Tự doanh CTCK mua ròng 356 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 188 tỷ đồng. Theo sau là REE (149 tỷ), FPT (69 tỷ), GEX (50 tỷ), AAA (45 tỷ), VHM (29 tỷ), TCB (22 tỷ), VIC (19 tỷ), VPB và BID cùng đạt 15 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị -252 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-22 tỷ), SMC (-20 tỷ), CTG (-18 tỷ), STB (-11 tỷ), NLG (-7 tỷ), HHV (-6 tỷ), trong khi SSI, FUEMAV30 và BMP cùng ghi nhận giá trị bán ròng 4 tỷ đồng.