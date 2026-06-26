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Chỉ 1 ngày lãi 14 tỷ đồng!

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Khoản tiền này của ai và từ đâu đến?

Khối ngoại tung gần 379 tỷ gom VHM

Phiên giao dịch 26/6 là ngày giao dịch nhà đầu tư mua vào vẫn được hưởng cổ tức tiền mặt năm 2025 của Vinhomes (HOSE: VHM), bởi thứ Hai tuần sau là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Theo chính sách cổ tức Vinhomes đã công bố, cổ đông có tên sở hữu VHM trước 29/6 và có tên trong danh sách ngày 30/6 sẽ nhận 6.000 đồng mỗi cổ phiếu (tỷ lệ 60% mệnh giá), dự kiến nhận tiền về tài khoản vào ngày 22/7. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM đang lưu hành, tổng tiền Vinhomes chi ra khoảng 24.644 tỷ đồng, tương đương gần 950 triệu USD, kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Cổ tức tiền mặt VHM tính trên mỗi cổ phiếu, tính từ 2018.

Riêng trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chính là VHM với giá trị khoảng 379 tỷ đồng.

Tạm tham chiếu với giá VHM đóng cửa ở 162.000 đồng, lô cổ phiếu khối ngoại vừa mua tương đương khoảng 2,34 triệu đơn vị. Tính theo mức cổ tức 6.000 đồng mỗi cổ phiếu mà Vinhomes sẽ chi vào ngày 22/7, riêng lô mua hôm nay mang về cho khối ngoại thêm khoảng 14 tỷ đồng tiền cổ tức.﻿

Theo báo cáo thường niên của Vinhomes, tính đến cuối năm 2025, khối ngoại đang sở hữu khoảng 8,77% cổ phần, tương đương khoảng 360 triệu cổ phiếu. Theo con số này cộng với chính sách chi trả cổ tức tiền mặt vừa nêu, nhóm nhà đầu tư nước ngoài hưởng tiền mặt khoảng 2.160 tỷ đồng. (Cần nói rõ đây là ước tính theo số liệu đến cuối năm 2025).

VN-Index 12 phiên tăng ròng 73 điểm

VN-Index đóng cửa phiên 26/6 tại 1.872 điểm, tăng 8,8 điểm (+0,47%) so với phiên liền trước. Chỉ số mở cửa gap-down xuống 1.857 nhưng phục hồi đều trong phiên, đóng cửa gần sát đỉnh ngày.

Giá trị giao dịch toàn sàn HoSE đạt 16.110 tỷ đồng, tương đương phiên trước nhưng thấp hơn nhiều so với trung bình 12 phiên gần nhất ở mức 18.271 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Index 12 phiên liên tục.

Điểm đáng chú ý nhất phiên này là khối ngoại mua ròng 4,51 triệu cổ phiếu (54,90 triệu mua vào, 50,39 triệu bán ra), chấm dứt chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp từ 12/6. Tính lũy kế 11 phiên bán ròng đó, khối ngoại đã rút ròng ước khoảng 526 triệu cổ phiếu. Động thái đảo chiều hôm nay chủ yếu đến từ lệnh mua VHM trước ngày GDKHQ.

Giá trị giao dịch thị trường và động thái khối ngoại trong 12 phiên.

Độ rộng thị trường cải thiện: 204 mã tăng giá so với 135 mã giảm trên HoSE, tỷ lệ mã tăng đạt 52,6%, cao nhất kể từ phiên 19/6.

Dòng tiền dịch chuyển rõ sang nhóm vốn hóa nhỏ: nhóm 3 chiếm 55,72% giá trị giao dịch, tăng mạnh từ mức 35,27% phiên trước, trong khi nhóm 1 (vốn hóa lớn) giảm xuống còn 34,73% từ 57,26%.

Dòng tiền theo nhóm vốn hóa trong 12 phiên.

Theo Thành Phát

Nhịp sống thị trường

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