Khối ngoại bất ngờ "tung" gần 1.200 tỷ gom một cổ phiếu trong tuần Index tăng 47 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần giao dịch 22-26/6 với nỗ lực chinh phục lại vùng kháng cự 1.850-1.880 điểm. Cụ thể, sau phiên đầu tuần bật tăng 33 điểm từ vùng 1820, chỉ số chung chuyển sang vận động tích lũy/ Thanh khoản giảm dần qua các phiên, đi cùng là diễn biến phân hóa rõ nét cho thấy sự thận trọng và trầm lắng của dòng tiền. Động lực chính nâng đỡ chỉ số là sắc xanh ở nhóm cổ phiếu nhà Vingroup. Kết tuần, VN-Index tăng 47,38 điểm (+2,6%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.871,91.

Khối ngoại giao dịch mua thỏa thuận đột biến trong tuần qua với tâm điểm tại mã Vingroup. Dù vậy, nếu loại trừ giao dịch tại cổ phiếu này, khối ngoại thực tế vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Luỹ kế 5 phiên giao dịch, khối ngoại mua ròng nhẹ 31 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 201 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 169 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 1 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

﻿Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 1.173 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VHM (243 tỷ đồng), POW (163 tỷ đồng) và LPB (117 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 562 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là CTG (286 tỷ đồng), VNM (235 tỷ đồng), MBB (230 tỷ đồng) và HPG (224 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như TCB (189 tỷ đồng), MWG (188 tỷ đồng), BSR (167 tỷ đồng), SSI (144 tỷ đồng), MSN (140 tỷ đồng) và STB (108 tỷ đồng).﻿