Hơn 17 tấn vàng vừa rời kho một tổ chức chỉ sau 4 ngày

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2 tấn vàng trong ngày 26/6, đưa lượng vàng nắm giữ xuống còn khoảng 1.005 tấn. Đây là phiên thứ tư liên tiếp quỹ này giảm lượng nắm giữ, với tổng khối lượng bán ra hơn 17 tấn vàng.

Động thái xả hàng của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang hồi phục sau tuần giao dịch đầy biến động, khi có thời điểm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Hiện giá vàng đã phục hồi lên quanh vùng 4.088 USD/ounce nhờ lực hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn đang bị giới hạn bởi những tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau cuộc họp gần nhất, dù lợi suất trái phiếu giảm khi giá dầu hạ nhiệt và kỳ vọng lạm phát suy yếu, thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, thậm chí tính đến một lần tăng lãi suất trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, vàng đang hưởng lợi từ chi phí cơ hội nắm giữ giảm khi lợi suất đi xuống, nhưng triển vọng tăng giá vẫn chịu sức ép từ khả năng Fed chưa hoàn toàn kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz cũng tiếp tục được thị trường theo dõi. Hiện nhà đầu tư đánh giá rủi ro chủ yếu nằm ở khả năng gián đoạn vận tải thay vì kịch bản đóng cửa hoàn toàn tuyến đường huyết mạch này. Lưu lượng dầu qua eo biển đã phục hồi lên khoảng 80% so với trước chiến tranh, dù Iran vẫn yêu cầu một số tàu chở dầu quay đầu và cảnh báo các phương tiện không di chuyển ngoài tuyến được phê duyệt.

Sự khác biệt giữa gián đoạn vận tải và việc đóng cửa một điểm nghẽn năng lượng cũng đang phản ánh rõ trên thị trường. Giá dầu WTI và Brent giảm mạnh khi nguồn cung vật chất được cải thiện, trong khi vàng vẫn duy trì một phần lực cầu trú ẩn trước nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn hoặc xuất hiện thêm các sự cố liên quan đến vận tải năng lượng.

Về góc nhìn kỹ thuật, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá vàng vượt vùng kháng cự 4.115-4.248 USD/ounce. Nếu thành công, các mục tiêu tiếp theo được đặt tại 4.382,62 USD/ounce và xa hơn là 4.560 USD/ounce.

Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, vùng hỗ trợ quan trọng được theo dõi là 3.959,08 USD/ounce. Việc xuyên thủng mốc này có thể mở ra khả năng giá vàng lùi về các vùng 3.927 USD/ounce và 3.886 USD/ounce.