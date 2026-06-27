Phát Đạt 'bắt tay' ông lớn Hàn Quốc làm dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 26/6, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) và Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Dự án trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha.

Đây là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại – bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP.HCM

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, Phát Đạt sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Cấu trúc trên giúp Phát Đạt vừa đồng hành cùng Lotte trong hợp phần nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại lõi trung tâm mới của TP.HCM.

Theo thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết, Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Thỏa thuận này góp phần hoàn thiện cấu trúc tài chính cho khoản đầu tư của Phát Đạt, đồng thời tạo nền tảng để Phát Đạt chủ động triển khai các cam kết đầu tư theo đúng tiến độ.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/6/2026, Phát Đạt công bố thông tin bất thường về việc cổ đông thông qua giao dịch mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Theo Nghị quyết, tổng giá trị giao dịch dự kiến là 10.400 tỷ đồng, tương ứng từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đang phát triển dự án bất động sản hỗn hợp cao cấp, gồm nhà ở và thương mại dịch vụ.

Thời gian triển khai giao dịch dự kiến trong tháng 6/2026 hoặc thời gian khác, tùy thuộc vào tiến độ thương lượng giữa các bên liên quan, chấp thuận nội bộ và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT giao hoặc ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai giao dịch đầu tư.