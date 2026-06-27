Giá vàng hôm nay (27/6): Tăng rất mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giá. Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày thứ 2 tăng trở lại.

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC có giá 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay được niêm yết ở mức 4.071 USD/ounce, tăng khoảng 55 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Thị trường ngoại hối khá ổn định. Sáng 27/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.195 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.134 - 26.454 đồng/USD (mua vào - bán ra), không có nhiều biến động.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.494 - 26.594 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do cao hơn đáng kể so với giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại.