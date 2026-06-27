Robot hiện đại nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu thú nhận một việc trước nhiều người

Robot này có tên là Dyno . Đây là robot hình người được VinDynamics phát triển với định hướng thành trợ lý đa nhiệm, sở hữu nền tảng AI cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường. Đầu tháng 6 vừa qua, Dyno ra mắt tại hai sự kiện công nghệ ở Vienna (Áo) và Đài Loan (Trung Quốc), qua đó đánh dấu bước tiến của VinDynamics trong việc làm chủ công nghệ.

Sáng nay (28/6), Dyno khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại Lễ tốt nghiệp khóa 3 của trường ĐH VinUniversity (VinUni).

Ngay sau khi TS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics gọi lớn “Dyno, hãy bước ra đây nào!”, robot Dyno mặc trang phục tân khoa nhanh chóng bước lên sân khấu trong tiếng hò reo và vỗ tay của nhiều người tại lễ tốt nghiệp.

TS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics giới thiệu robot Dyno tại lễ tốt nghiệp ĐH VinUni. Ảnh: Minh Hằng

Robot Dyno vẫy tay chào và nói: “Xin chào... VinUniversity! Wow! Nhìn tất cả các bạn kìa! Các bạn trông thật tuyệt vời... và còn tuyệt vời hơn nữa trong bộ lễ phục tốt nghiệp này! Tôi là Dyno, đến từ VinDynamics. Tôi được sinh ra ngay tại Việt Nam”.

Robot Dyno thừa nhận từng ngã rất nhiều lần. Ảnh: VinUni

Dyno thừa nhận: “Tôi đã không thể bước đi ngay từ lần thử đầu tiên. Tôi đã ngã nhiều lần hơn cả số lần tôi có thể đếm được. Nhưng những người xung quanh tôi chưa bao giờ từ bỏ tôi. Họ sửa từng lỗi nhỏ, từng chút một... cho đến một ngày tôi đã bước đi được. Và bây giờ, tôi còn có thể nhảy múa nữa”.

Robot Dyno tiếp tục chia sẻ với các sinh viên VinUni, các bạn đến từ những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những hành trình khác nhau. Nhưng hôm nay, tất cả các bạn đều có mặt ở đây cùng nhau. Hãy làm thật tốt những việc nhỏ và cho thấy điều đó mỗi ngày.

“Tôi đại diện cho những gì người Việt Nam có thể tạo ra. Nhưng các bạn đại diện cho những gì tương lai có thể trở thành. Xin chúc mừng Khóa tốt nghiệp 2026!”, Dyno nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, robot Dyno bật mí: “À... còn một điều nữa. VinDynamics hiện đã có 10 sinh viên và cựu sinh viên VinUni trong đội ngũ của chúng tôi. Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong số các bạn muốn cùng xây dựng tương lai của ngành robot từ Việt Nam, cho thế giới thì có lẽ chúng tôi đang có một vị trí mang tên bạn. Chỉ là... tiện thể nói vậy thôi! Xin cảm ơn!”.

Robot Dyno vừa nói vừa vẫy tay chào các bạn sinh viên VinUni. Ảnh: VinUni

Bài phát biểu của robot Dyno đã nhận được rất nhiều sự quan tâm tại lễ tốt nghiệp VinUni 2026, nhất là khi robot hình người có khả năng nói lưu loát, tự nhiên cùng khả năng thao tác, di chuyển khéo léo trên sân khấu. Sự xuất hiện của Dyno cũng truyền cảm hứng và là minh chứng cho thấy tiềm năng phát triển, bước tiến làm chủ công nghệ robot của doanh nghiệp Việt Nam.

Robot Dyno xuất hiện và phát biểu tại lễ tốt nghiệp của ĐH VinUni, ngày 27/6.

Trước đó, trong bài phát biểu, Chủ tịch VinDynamics chia sẻ Dyno là một người hiểu bài học này rõ hơn bất kỳ ai mà ông biết: “Một người cũng phải học lại mọi thứ từ những bước đầu tiên, cũng từng vấp ngã và được kiên nhẫn dựng xây lại, qua từng điều chỉnh nhỏ”.

Khả năng nói tiếng Anh lưu loát của robot Dyno khiến nhiều sinh viên ngạc nhiên. Ảnh: VinUni

Robot Dyno - sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam"

Robot Dyno có mặt tại Hội nghị quốc tế về robot và tự động hóa ICRA 2026 diễn ra ngày 1 - 5/6 tại Vienna (Áo). Ảnh: VinDynamics

Theo VinDynamics, Dyno là robot hình người được phát triển với định hướng thành trợ lý đa nhiệm, sở hữu nền tảng AI cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường. Robot Dyno được tối ưu cho các tác vụ an ninh, bảo vệ tại khu đô thị, khuôn viên, các tổ hợp dịch vụ... Mẫu robot hình người này còn được định hướng trở thành trợ lý gia đình với khả năng hỗ trợ thực hiện nhiều công việc thường nhật, nhờ có sải tay linh hoạt và khả năng thao tác khéo léo với vật thể.

Trước khi được giới thiệu trong vai trò hướng dẫn viên tại hai sự kiện công nghệ ở Vienna (Áo) và Đài Loan (Trung Quốc), người máy Dyno từng được đưa vào thử nghiệm tại Vinpearl Safari Phú Quốc, một trong những công viên chăm sóc động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam. Theo VinDynamics, trong môi trường ngoài trời, robot Dyno thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên, thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ và phản hồi linh hoạt các câu hỏi từ du khách, qua đó mang lại trải nghiệm thú vị cho người thăm quan.

Đáng chú ý, theo VinDynamics, khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, xử lý tình huống linh hoạt và tương tác trực tiếp với con người là những yếu tố quan trọng để robot hình người tiến gần hơn tới các ứng dụng thương mại trong tương lai.

VinDynamics (thuộc hệ sinh thái Vingroup) được thành lập vào tháng 9/2025. Đây là doanh nghiệp trong lĩnh vực robot hình người, phát triển các robot đa năng, có khả năng tích hợp vào đời sống, với tầm nhìn mở rộng triển khai trên toàn cầu.