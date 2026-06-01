Quỹ vàng khổng lồ "xả" hơn chục tấn vàng khi giá giảm tuần thứ 4 liên tiếp

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới vừa có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp trong tuần này, khối lượng nắm giữ giảm còn 1.005 tấn vàng. Tính chung cả tuần 22/6-26/6, quỹ đã bán ròng hơn 15 tấn.

Động thái “xả kho” của quỹ vàng khổng lồ diễn ra trong bối cảnh giá vàng vẫn chịu áp lực bán mạnh. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, tính chung cả tuần giao dịch, vàng đã mất khoảng 1,6% giá trị, đánh dấu tuần giảm giá thứ 4 liên tiếp bất chấp nỗ lực hồi phục tích cực trong phiên ngày thứ Sáu. Đà giảm mạnh 4 tuần qua của vàng cũng đánh dấu chuỗi giảm giá dài nhất kể từ tháng 8 năm 2023. Chốt phiên 26/6, giá vàng dừng lại tại mốc 4.088 USD/oz.

Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn đầy thách thức khi chịu tác động kép từ căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu. Cuộc xung đột tại Iran đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng, đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive , cho biết sau khi giữ quan điểm trung lập về vàng trong 4 tháng qua, ông đã chuyển sang quan điểm giảm giá sau cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang.

Mặc dù ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, nhưng các dự báo kinh tế cập nhật của họ cho thấy có cơ sở để tăng lãi suất vào cuối năm. Đồng thời, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhấn mạnh rằng ổn định giá cả là ưu tiên hàng đầu của ông.

“ Tất cả phụ thuộc vào chi phí vốn. Trò chơi này xoay quanh lãi suất ngắn hạn. Nếu bạn là nhà giao dịch vàng, điều duy nhất bạn cần chú ý là lợi suất trái phiếu hai năm ,” ông nói. “ Nếu Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thúc đẩy việc tăng lãi suất – điều này khó tin – nhưng chúng ta có thể thấy giá vàng giảm xuống dưới 3 năm .”

Bất chấp các rủi ro trong ngắn hạn, nhiều nhà phân tích nhận định vùng giá hiện tại bắt đầu mở ra giá trị đầu tư dài hạn hấp dẫn. Khó có khả năng giá vàng duy trì dưới mức 4.000 USD/ounce trong thời gian dài. Dù lực mua từ các ngân hàng trung ương có phần chậm lại, hoạt động mua vào của khu vực công vẫn đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc, tạo lập mức sàn giá cho thị trường.

Bên cạnh đó, tính khả thi của việc Fed tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát cao vẫn là một dấu hỏi lớn. Ông Fahad Tariq, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu Cổ phiếu tại Jefferies , cho rằng thị trường hiện chỉ đang phản ánh kịch bản duy nhất là Fed sẽ tăng lãi suất. Tuy nhiên, Jefferies dự báo Fed có thể bỏ qua cú sốc giá dầu, nhất là khi giá dầu WTI đã giảm trở lại dưới ngưỡng 70 USD/thùng. Do những hệ lụy về chính trị và tài chính, khả năng lãi suất tăng cao hơn nữa vào cuối năm là tương đối thấp.

Tuần tới, lịch sự kiện quan trọng nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của chính phủ Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm tuần tới, do thị trường tài chính sẽ đóng cửa vào thứ Sáu để kỷ niệm Ngày Độc lập.