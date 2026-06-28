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SHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý III

| | Thị trường chứng khoán

SHS dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2026.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS, sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, SHS dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định, tối đa 12%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn trong tháng 7-8/2026. Thời điểm dự kiến phát hành từ quý III/2026.

SHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý III- Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu tại SHS.

Cụ thể, Pyn Elite Fund đã mua 500.000 cổ phiếu SHS, qua đó tăng khối lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ gần 71,9 cổ phiếu (tỷ lệ 7,99%) lên gần 72,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,05%). Ngày thay đổi sở hữu là 15/6/2026.

Đáng nói trước đó, Pyn Elite Fund đã bán ra 2 triệu cổ phiếu SHS trong phiên giao dịch ngày 18/5/2026. Sau giao dịch bán nói trên, lượng cổ phiếu SHS do Pyn Elite Fund nắm giữ giảm từ gần 73,9 triệu cổ phiếu xuống còn gần 71,9 triệu cổ phiếu, kéo tỷ lệ sở hữu từ 8,21% xuống còn 7,99%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, SHS mang về doanh thu hoạt động đạt gần 564,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ tài sản chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn gần 392,1 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 269,7 tỷ đồng, tăng 110,7%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 86,5%.

Kết quả, SHS báo lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2026.

Tổng tài sản của SHS tại ngày 31/03/2026 đạt 22.367 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của SHS ước đạt khoảng 10.502 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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