Gemadept sắp phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên xuất sắc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP 2025.

Theo đó, Gemadept dự kiến phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu ESPP, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là các thành viên HĐQT nhưng không bao gồm thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát; cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và nhân viên có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty, đã ký hợp đồng lao động chính thức với công ty hoặc công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ; đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình ESPP 2025 theo quy định.

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Mục đích phát hành nhằm đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế của công ty gấp 3 lần so với lợi nhuận trước thuế năm 2020); đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Gemadept dự kiến thu về gần 64 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.

Toàn bộ cổ phiếu ESPP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau 2 năm, người sở hữu được phép chuyển nhượng tối đa 50% số cổ phiếu; sau 3 năm, toàn bộ số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến thực trong tháng 7 - tháng 8 năm 2026, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhân được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của công ty.

Gemadept cũng công bố danh sách 104 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Đỗ Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT dự kiến được mua 105.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Thanh Bình- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được mua 105.000 cổ phiếu; ông Chu Đức Khang- Thành viên HĐQT được mua 105.000 cổ phiếu,...



