Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo khó đoán sau một tuần biến động mạnh.

Sáng 28-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước tiếp tục biến động khá mạnh tuần qua.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng lùi sâu về mức 146,2 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce, giảm khoảng 66 USD/ounce so với cuối tuần trước. Như vậy, giá vàng thế giới giảm tiếp ngược chiều với đà đi lên của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán- Ảnh 1.

Giá vàng được dự báo giằng co trong tuần tới

Trong tuần, có thời điểm giá vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce, về sâu chỉ còn 3.940 USD/ounce – trước khi phục hồi trở lại sau đó.

Dự báo về giá vàng tuần tới, giới phân tích và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng khó đoán, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng có 28% dự báo giá vàng tăng, 44% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 28% còn lại dự báo giá đi ngang.

Ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 238 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 37% nói giá vàng tăng, 46% cho rằng giá vàng giảm và 17% còn lại dự báo kim loại quý đi ngang.

Kết quả khảo sát cho thấy sự khó đoán và giằng co về xu hướng tiếp theo trong bối cảnh những yếu tố tác động tới kim loại quý liên tục thay đổi.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút một số nhà đầu tư săn lùng vùng giá thấp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo ra một số hỗ trợ nhất định, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào vàng sẽ hỗ trợ vàng tăng trở lại.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng dù giá vàng, bạc tăng trở lại vào phiên cuối tuần qua nhưng sức ép giảm giá vẫn là rất lớn. Dự báo cuối tháng 7 tới, giá vàng mới tăng trở lại.


Theo Thái Phương

Người Lao Động

Từ Khóa:
giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK chỉ ra 10 doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng tốt, phù hợp "xuống tiền" nửa cuối 2026

CTCK chỉ ra 10 doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng tốt, phù hợp "xuống tiền" nửa cuối 2026 Nổi bật

Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc

Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc Nổi bật

Góc nhìn chuyên gia: Một biến số có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh, nhà đầu tư cần chú ý

Góc nhìn chuyên gia: Một biến số có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh, nhà đầu tư cần chú ý

08:51 , 28/06/2026
SHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý III

SHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý III

08:48 , 28/06/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới giao dịch bất thường khi giá lao dốc thủng 60 USD

Quỹ bạc lớn nhất thế giới giao dịch bất thường khi giá lao dốc thủng 60 USD

00:09 , 28/06/2026
Quỹ vàng khổng lồ "xả" hơn chục tấn vàng khi giá giảm tuần thứ 4 liên tiếp

Quỹ vàng khổng lồ "xả" hơn chục tấn vàng khi giá giảm tuần thứ 4 liên tiếp

00:06 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên