Vingroup khởi công 320 căn hộ cho thuê tại Hưng Yên

Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Nguồn ảnh: Vingroup

Ngày 28/6, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công công trình nhà ở cho thuê thuộc Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến.

Công trình nằm tại trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh Hưng Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn.

Công trình được thụ hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ dân sinh, không gian cảnh quan, cây xanh,...

Trước đó, ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Phố Hiến.

Theo chủ đầu tư, dự án được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng gần 27 ha đất trồng lúa, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến là 60 tháng.

Dự án có quy mô 31 ha, gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao 9 tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công trình sau khi hoàn thành được quản lý, vận hành ổn định, phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng nhà ở cho thuê.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã công bố tham gia phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, tương đương 146.000 m2 mặt sàn nhà ở tại xã Bà Điểm, TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu thuê lâu dài của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn với chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên của Tập đoàn cũng là nhà thầu thi công dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng (Hà Nội) có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.



