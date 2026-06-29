Chứng khoán VIX theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô vốn, tăng năng lực cho vay margin

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển, đầu tư hạ tầng công nghệ và kiện toàn bộ máy quản trị.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán được dự báo còn nhiều biến động, doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn chiến lược củng cố nền tảng tài chính và năng lực vận hành nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng dài hạn.

Theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô vốn

Đại hội đồng cổ đông VIX đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.800 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 48% so với mức thực hiện năm 2025.

Theo ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở đánh giá năm 2026 sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định của kinh tế thế giới cũng như trong nước, khiến môi trường kinh doanh của các công ty chứng khoán trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, Công ty vẫn xem đây là mục tiêu mang tính thách thức và sẽ nỗ lực hoàn thành.

Về phân phối lợi nhuận, VIX trình cổ đông phương án phát hành hơn 122,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5% (20:1). Dự kiến việc phát hành được thực hiện trong quý III/2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ khoảng 24.500 tỷ đồng lên gần 25.700 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Theo ban lãnh đạo công ty, mức cổ tức năm nay được cân nhắc trên cơ sở bảo đảm cân đối giữa lợi ích cổ đông và nhu cầu giữ lại nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét sử dụng trong thời gian tới tùy theo điều kiện thị trường.

Có thể thấy, bên cạnh kế hoạch kinh doanh, chiến lược tăng cường năng lực tài chính tiếp tục là một trong những định hướng trọng tâm của VIX. Việc mở rộng quy mô vốn nằm trong lộ trình phát triển đã được VIX theo đuổi trong nhiều năm qua. Từ mức hơn 1.200 tỷ đồng vào năm 2020, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên gần 5.500 tỷ đồng vào năm 2022, đạt hơn 14.500 tỷ đồng sau các đợt phát hành trong năm 2024 và tiếp tục tăng lên hơn 24.500 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo ban lãnh đạo công ty, năng lực tài chính là một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện nay. Quy mô vốn lớn không chỉ giúp mở rộng hạn mức cho vay ký quỹ (margin), mà còn tạo điều kiện để tiếp cận các khách hàng có quy mô lớn và nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi.

Ban lãnh đạo cũng cho biết nguồn vốn huy động từ đợt phát hành gần nhất đang được triển khai đúng theo phương án đã được cổ đông thông qua, trong đó khoảng một nửa được sử dụng cho hoạt động cho vay margin và phần còn lại dành cho hoạt động đầu tư tự doanh.

Theo báo cáo của công ty, dư nợ cho vay margin đến cuối năm 2025 đạt gần 16.000 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của mảng kinh doanh này.

Chuẩn bị hạ tầng cho các sản phẩm mới sau KRX và cơ chế CCP

Song song với việc tăng cường năng lực tài chính, VIX tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ nhằm đáp ứng những thay đổi của thị trường chứng khoán.

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua chủ trương triển khai dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty - CCP). Đây là một trong những cấu phần quan trọng của hạ tầng thị trường vốn hiện đại, đồng thời là tiêu chí được các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell và MSCI quan tâm trong quá trình đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ban lãnh đạo cho biết, kể từ khi hệ thống KRX chính thức vận hành, hệ thống công nghệ của VIX hoạt động ổn định, chưa ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng. Theo lãnh đạo công ty, VIX đã đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ và đường truyền, giúp tốc độ xử lý lệnh và bảng giá luôn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Các sản phẩm như giao dịch T+0, bán chứng khoán chờ về và các tiện ích khác đã được tích hợp trên nền tảng KRX. Khi cơ quan quản lý cho phép triển khai, VIX sẽ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ này tới khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cho biết đã được chấp thuận là một trong các đơn vị tham gia chương trình thí điểm liên quan đến tài sản số và đang tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu về công nghệ, hồ sơ và năng lực tài chính theo lộ trình của cơ quan quản lý.

Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, hướng tới giai đoạn phát triển mới

Tại Đại hội, 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ là Ông Nguyễn Tuấn Dũng và Bà Cao Thị Hồng tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, đồng thời toàn bộ 03 thành viên BKS nhiệm kỳ cũ cũng tái đắc cử cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Theo đó, Ông Hà Huy Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tuấn Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 29/6/2026.

Ông Hà Huy Hùng có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ, quản trị kinh doanh, và điều hành doanh nghiệp. Còn Ông Nguyễn Tuấn Dũng là người có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có hơn 12 năm gắn bó tại VIX với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Khối IB, Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi chuyển sang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Việc sắp xếp lại nhân sự cấp cao được thực hiện trong bối cảnh VIX bước vào giai đoạn phát triển với quy mô vốn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Mô hình quản trị mới hướng tới tăng cường vai trò điều hành, phát huy năng lực của đội ngũ lãnh đạo trong triển khai các chiến lược về vốn, công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.