Cảng Đình Vũ sắp họp ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn nhân sự

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (MCK: DVP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Cụ thể, Cảng Đình Vũ dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 16/8/2026 bằng hình thức trực tiếp; địa điểm họp tại phòng Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng công ty ở Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

HĐQT Cảng Đình Vũ thống nhất sẽ trình cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Lê Minh Hải, đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ thảo luận và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Lý do miễn nhiệm ông Lê Minh Hải xuất phát từ việc ông không còn là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ.

Ảnh minh họa

Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 26 Điều lệ công ty, thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách nếu không còn là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, Cảng Đình vũ cũng thông báo ngày 17/7/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/6/2026, Cảng Đình Vũ sẽ thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/6/2026.

Với 40 triệu cổ phiếu DVP lưu hành trên thị trường, Cảng Đình Vũ sẽ phải chi khoảng 200 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, Cảng Đình Vũ mang về doanh thu thuần hơn 152,7 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 62 tỷ đồng, giảm 3,4%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Cảng Đình Vũ tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 1.585,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ở mức 1.183 tỷ đồng, chiếm 74,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 58,2 tỷ đồng, giảm 40,2% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người lao động gần 21 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn gần 16,5 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng nợ.



