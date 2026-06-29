Ông Nguyễn Khánh Hưng quay lại HĐQT Đầu tư LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng tại một sự kiện.

Công ty CP Đầu tư LDG (MCK: LDG) vừa có thông báo gửi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Nguyễn Khánh Hưng- Chủ tịch Hội đồng chiến lược LDG, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 25/6/2026.

Cũng từ ngày 25/6/2026, ông Trần Thành Hiếu- Thành viên HĐQT LDG, cũng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Thành Hiếu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo chức danh được bổ nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Minh không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán LDG.

Mới đây, LDG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 916,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 201,6 tỷ đồng. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và HĐQT sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ còn thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 đối với 11 dự án (LDG Sky, LDG Grand Đà Nẵng, Viva Park, Viva Tower,...); giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

LDG cũng được cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2025 để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước và bảo toàn vốn của cổ đông. LDG định hướng chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2026 để nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì dòng tiền phục vụ các nhu cầu trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước.



