Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/oz, kỳ vọng lãi suất cao lấn át nhu cầu trú ẩn

Trước đó, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi căng thẳng lại gia tăng giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống còn 4.020,68 USD/oz, sau khi có thời điểm mất hơn 2% trong phiên. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 chốt phiên giảm 1,4%, xuống còn 4.038,9 USD/oz.

Tuần trước, giá kim loại quý này đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.

Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định: “Thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin từ Trung Đông, đồng thời thị trường vẫn đang điều chỉnh theo lập trường cứng rắn hơn của Fed”.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ giới lãnh đạo Iran nếu nước này không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình mới nhất. Sau các cuộc tấn công này, giá dầu Brent tương lai đã tăng.

Mặc dù vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn, việc giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao, qua đó gây áp lực lên kim loại quý do đây là tài sản không sinh lãi.

Trong cuộc họp chính sách tháng này, Fed đã giữ nguyên lãi suất, song các nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào cuối năm trong bối cảnh lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, đồng USD đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm.

Bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP công bố vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Năm để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo Grant, nếu số liệu việc làm tiếp tục cho thấy thị trường lao động vẫn rất mạnh, giá vàng có thể giảm xuống các mức thấp mới khi kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn tiếp tục được củng cố.

Ở góc độ nhu cầu vàng, các chuyên gia phân tích của Société Générale cho rằng những bất ổn kéo dài tại Trung Đông và sự gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu đang tạo ra không ít trở ngại đối với các nhà quản lý dự trữ của ngân hàng trung ương.

Theo Société Générale, cho đến khi xung đột được giải quyết và thị trường năng lượng ổn định trở lại, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ ưu tiên những mục tiêu khác thay vì gia tăng mua vàng vật chất. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng nhận định các ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để tiếp tục bổ sung dự trữ vàng.

Để đánh giá chính xác hơn triển vọng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương so với kết quả khảo sát, Société Générale cho biết họ ưu tiên xem xét ý định mua vàng trong khung thời gian sáu tháng thay vì cả năm. Theo các chuyên gia của ngân hàng này, các ngân hàng trung ương thường có khả năng dự báo khá rõ việc phân bổ danh mục trong ngắn hạn, trong khi mức độ chắc chắn đối với kế hoạch cả năm thấp hơn, do đó các đánh giá trong ngắn hạn có giá trị tham khảo cao hơn.

Trong khi đó, Bart Melek, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa của TD Securities, cảnh báo giá vàng có thể giảm xuống dưới 3.900 USD/oz trước khi hình thành vùng đáy của đợt điều chỉnh hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng mức giá thấp hơn sẽ tạo ra cơ hội mua mang tính chiến lược bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc.

Theo Melek, rủi ro lớn nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn vẫn là diễn biến của giá dầu khi yếu tố này có thể tiếp tục duy trì áp lực lạm phát.

Ông cũng cho rằng nếu Fed triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản trong tương lai nhằm kiềm chế lợi suất trái phiếu dài hạn và giảm chi phí vốn của nền kinh tế, các tài sản tài chính định giá bằng đồng USD có thể không còn đủ khả năng bù đắp tác động của lạm phát đối với nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, với khả năng phản ánh lạm phát trong dài hạn, vàng có thể trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn hơn so với trái phiếu kho bạc Mỹ.