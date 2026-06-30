Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tham dự Hội nghị Thường niên Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2026

Tại Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông BIS đã thông qua Báo cáo Thường niên và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 cùng các quyết nghị quản trị quan trọng khác. Đồng thời, BIS công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên 2026 – ấn phẩm nghiên cứu chính sách trọng tâm của tổ chức.

Đoàn công tác NHNN do Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu tham dự Hội nghị Thường niên BIS năm 2026. Ảnh: NHNN

Báo cáo nhận định kinh tế toàn cầu trong năm qua trải qua hai giai đoạn tương phản. Giai đoạn đầu, nền kinh tế thế giới thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước các cú sốc thương mại lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và điều kiện tài chính thuận lợi. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, kinh tế toàn cầu chịu tác động của cú sốc nguồn cung năng lượng nghiêm trọng do khủng hoảng tại Eo biển Hormuz. Trên cơ sở đó, BIS khuyến nghị các NHTW chuyển trọng tâm từ củng cố khả năng chống chịu trong ngắn hạn sang xây dựng nền tảng bền vững dài hạn, dựa trên kỷ luật tài khóa, cam kết ổn định giá cả và duy trì tính nhất quán trong các quy định an toàn tài chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã tham dự Hội thảo Thống đốc BIS lần thứ 25 với chủ đề “Ngân hàng trung ương và ổn định tài chính vĩ mô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh” và tham dự cuộc họp Kinh tế Toàn cầu. Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm đối với cộng đồng NHTW hiện nay như điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại; cạnh tranh giữa các phương thức thanh toán xuyên biên giới của ngân hàng, công ty công nghệ tài chính và các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; cũng như tác động của các xu hướng này đối với ổn định tài chính và điều hành chính sách tiền tệ.

Bên lề Hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có các buổi làm việc song phương với lãnh đạo cấp cao của BIS và một số NHTW đối tác nhằm trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIS Fabio Panetta và Tổng Giám đốc BIS Pablo Hernández de Cos, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã chia sẻ về diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam, công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và trao đổi về kết quả hoạt động của BIS trong năm tài chính vừa qua. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo hướng tăng cường sự tham gia của NHNN vào các cơ chế chuyên môn của BIS, mở rộng hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo BIS, cũng như nghiên cứu khả năng tăng cường sử dụng các dịch vụ đầu tư của BIS.

Làm việc với Thống đốc NHTW Thái Lan Vitai Ratanakorn, hai Thống đốc đánh giá cao kết quả triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR, với ý nghĩa là bước đi tiên phong trong thúc đẩy thanh toán bán lẻ xuyên biên giới của Việt Nam. Hai Thống đốc cũng thống nhất giao các đơn vị đầu mối tích cực phối hợp chuẩn bị cho Hội đàm cấp Thống đốc giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Thái Lan, dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc với Thống đốc NHTW Hàn Quốc Hyun Song Shin, Thống đốc Phạm Đức Ấn ghi nhận những kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai NHTW trong hơn một thập kỷ qua thông qua Chương trình Đối tác Chia sẻ Kiến thức (BOK-KPP). Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp để triển khai Dự án kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR, đồng thời mở rộng trao đổi kinh nghiệm về công nghệ tài chính, chuyển đổi số và đổi mới hoạt động ngân hàng.

Việc Thống đốc Phạm Đức Ấn và Đoàn công tác của NHNN tham dự Hội nghị Thường niên BIS năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của NHNN trong tiến trình hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng, đồng thời nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong cộng đồng NHTW quốc tế. Chuyến công tác cũng mở ra nhiều định hướng hợp tác thiết thực với BIS và các NHTW đối tác, nhằm góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành chính sách tiền tệ, thúc đẩy đổi mới hoạt động ngân hàng và bảo đảm an toàn hệ thống trong thời gian tới.