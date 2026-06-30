Mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ loa thanh toán để phát tán mã độc

Mới đây, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ cài đặt, nâng cấp loa thông báo chuyển tiền nhằm lừa đảo khách hàng.

Theo cảnh báo từ Co-opBank, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin cho các hộ kinh doanh, người đang sử dụng loa thông báo chuyển tiền, tự nhận là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt, nâng cấp thiết bị.

Co-opBank cảnh báo hình thức lừa đảo mới nhắm trực tiếp vào khách hàng sử dụng loa thanh toán. Ảnh minh hoạ

Các đối tượng thường viện dẫn lý do cập nhật phần mềm, nâng cấp hệ thống hoặc hỗ trợ vận hành loa thanh toán nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua các đường link không rõ nguồn gốc. Những ứng dụng này có thể chứa mã độc, cho phép kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục tìm cách thu thập thông tin cá nhân bằng nhiều hình thức như yêu cầu chụp ảnh chân dung, cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Khi đã chiếm được quyền truy cập điện thoại hoặc tài khoản của khách hàng, kẻ gian có thể tự thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép, gây thiệt hại về tài sản.

Thực tế, thủ đoạn này đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân và chịu thiệt hại về tài sản. Tại Đà Nẵng, một phụ nữ tên N.T.M.T. bị các đối tượng giả mạo nhân viên kỹ thuật trên mạng xã hội lừa cài đặt loa thông báo cho ví điện tử, từ đó chiếm đoạt khoảng 27 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phát đi cảnh báo về việc các đối tượng mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt loa báo biến động số dư nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy các đối tượng lừa đảo đang không ngừng biến đổi phương thức hoạt động, lợi dụng các thiết bị thanh toán điện tử để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước thực trạng trên, Co-opBank khuyến cáo khách hàng, thành viên các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), đặc biệt là các hộ kinh doanh và đơn vị đang sử dụng loa thanh toán, cần nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN, ảnh chân dung hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi ngờ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ tổng đài ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ khóa tài khoản kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được khuyến nghị thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời phản ánh vụ việc qua ứng dụng VNeID tại mục Dịch vụ khác/Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc/Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự để cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ xử lý.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của các hình thức lừa đảo trực tuyến, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo từ ngân hàng và cơ quan chức năng, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn mới để bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân.