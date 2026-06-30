BVBank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành (IDR) dài hạn ở mức B+, triển vọng "Ổn định"

Ngày 26/6/2026 vừa qua, Fitch Ratings đã chính thức công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm của BVBank cùng với nhận định về các yếu tố đáp ứng các tiêu chuẩn trong lần xếp hạng tín nhiệm lần này chính là (i) khả năng thanh khoản an toàn và quản trị rủi ro chặt chẽ, (ii) chiến lược số hóa hiệu quả tác động mạnh mẽ đến khả năng sinh lời, (iii) năng lực vốn được củng cố.

Cụ thể, ở góc độ thanh khoản và quản trị rủi ro, Fitch ghi nhận duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 80% cuối quý 1/2026, thuộc nhóm thấp nhất trong số các ngân hàng cùng quy mô, phản ánh khả năng quản trị nguồn vốn an toàn của BVBank. Danh mục cho vay của ngân hàng được đánh giá là có tài sản đảm bảo tốt với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản (LTV) ở mức vừa phải, giúp BVBank kiểm soát tốt rủi ro tín dụng. Định hướng tăng trưởng tín dụng có chọn lọc cũng được ngân hàng duy trì nhất quán với danh mục tín dụng là bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân và SME.

Fitch cũng đánh giá khả năng sinh lời BVBank ngày càng được cải thiện nhờ vào chiến lược bán lẻ triển khai hiệu quả, đặc biệt là chiến lược chuyển đổi số. BVBank đã chuyển mình thành một ngân hàng được vận hành bởi công nghệ số, hệ sinh thái số đã trở thành động cơ tăng trưởng chính của ngân hàng. Quy mô khách hàng được mở rộng mạnh mẽ, trong đó khách hàng mới trên kênh số tăng trưởng 27% trong 3 tháng đầu năm là minh chứng rõ ràng cho điều này. Fitch cũng dự báo việc mở rộng phân khúc khách hàng bán lẻ, kết hợp đầu tư chuyển đổi số sẽ giúp BVBank tối ưu hóa chi phí hoạt động và tái cơ cấu bảng cân đối theo hướng tập trung hơn vào các tài sản mang lợi suất cao, nhờ đó khả năng sinh lời sẽ ngày càng được cải thiện.

Triển vọng "Ổn định" phản ánh nền tảng vốn ngày càng vững chắc của ngân hàng. Fitch đánh giá cao kế hoạch tăng vốn 3.504 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phần của BVBank, tổng số vốn điều lệ sau khi tăng gần 10.000 tỷ đồng. Động thái chiến lược này sẽ giúp tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng tăng lên tới 4%, tạo bộ đệm vững chắc để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tín dụng dài hạn khoảng 16% - 18% mỗi năm.

Một điểm sáng trong lợi thế kinh doanh của BVBank chính là được tác động bởi triển vọng vĩ mô thuận lợi. Xếp hạng tín nhiệm của BVBank cũng được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế vĩ mô đang phục hồi và tăng trưởng vững chắc của Việt Nam. Dòng vốn FDI ổn định và hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ sẽ tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và BVBank nói riêng, đồng thời kiềm chế các rủi ro suy giảm chất lượng tài sản.

Việc được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức quốc tế uy tín như Fitch, với mức xếp hạng B+ "Triển vọng ổn định" giúp BVBank gia tăng uy tín trong mắt nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt sau dấu mốc chính thức niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn giao dịch HOSE vào tháng 7/2026 tới đây.



