VietABank lập “cú đúp” giải thưởng: Khi đổi mới sáng tạo song hành cùng phát triển bền vững

Hai danh hiệu uy tín được công bố trong khuôn khổ chương trình do Báo Tài chính Đầu tư phối hợp cùng Viet Research tổ chức. Việc cùng lúc nhận được hai giải thưởng lớn không chỉ là sự ghi nhận từ thị trường, mà còn phản ánh trọn vẹn triết lý phát triển của VietABank: Lấy đổi mới sáng tạo làm động lực bứt phá, lấy tiêu chuẩn ESG làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đổi mới sáng tạo - Động lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong những năm qua, VietABank xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột chiến lược, tập trung đầu tư công nghệ, hiện đại hóa vận hành và phát triển các giải pháp tài chính số.

Trong quý I/2026, VietABank đã triển khai giải pháp nộp thuế số ezSHOP dành cho hộ kinh doanh. Tiếp nối lộ trình này, ngày 19/6/2026, ngân hàng chính thức ra mắt thẻ tín dụng điện tử VAB VISA Credit ezDaily, cho phép khách hàng đăng ký trực tuyến, phê duyệt nhanh và sử dụng ngay trên ứng dụng VietABank.

Dự kiến trong quý III/2026, VietABank sẽ tiếp tục đưa vào vận hành nền tảng Omni Channel dành cho khách hàng doanh nghiệp và Phòng giao dịch tự động STM, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, VietABank thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống. Năm 2025, ngân hàng đã xét chọn, vinh danh và đưa vào triển khai thực tế 30 ý tưởng, sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ.

Việc được vinh danh trong nhóm ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả là sự ghi nhận cho những nỗ lực của VietABank trong hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại diện VietABank nhận giải thưởng tại sự kiện

ESG - Nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Đây là năm thứ hai liên tiếp VietABank được vinh danh trong Top 10 ESG Việt Nam Xanh ngành Ngân hàng. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của ngân hàng trong việc từng bước tích hợp các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh.

Thực thi chiến lược kinh doanh bền vững, VietABank tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực mang lại giá trị tích cực cho môi trường và nền kinh tế. Điển hình, ngân hàng đang là một trong những đơn vị tài trợ cho Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – mô hình khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu tại Việt Nam, đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây. Bên cạnh đó, các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện, luôn được VietABank ưu tiên cấp vốn nhằm sát cánh cùng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở tài chính xanh, VietABank còn chủ động chia sẻ áp lực với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Thông qua việc liên kết với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (SMEDF), ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng với mức lãi suất ưu đãi đặc biệt (từ 1.2%/năm đến 4.4%/năm), tạo bệ phóng giúp các SME phục hồi và mở rộng quy mô.

Song hành cùng các mục tiêu kinh doanh, sứ mệnh kiến tạo một "ngân hàng vì cộng đồng" luôn được VietABank đề cao. Trong năm qua, hàng loạt chương trình an sinh xã hội quy mô lớn đã được triển khai hiệu quả: Hỗ trợ người nghèo, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Xây dựng nhà tình thương, đóng góp phát triển nông thôn mới tại Bình Thuận; Tích cực hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, quyên góp 133 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đóng góp 500 triệu đồng hưởng ứng chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của ngành ngân hàng và nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác. VietABank tập trung xây dựng ngân hàng không chỉ mạnh về tài chính, đóng góp cho nền kinh tế đất nước mà còn hướng tới một ngân hàng vì cộng đồng, vì sự phát triển xã hội.

VietABank tích cực hướng đến cộng đồng với các chương trình thiện nguyện cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Việc tiếp tục được ghi nhận trong nhóm dẫn đầu về ESG cho thấy VietABank đang xây dựng nền tảng quản trị và phát triển phù hợp với những chuẩn mực đang định hình thị trường tài chính tương lai.

Khẳng định hướng đi của một ngân hàng hiện đại

Chia sẻ về định hướng chiến lược sau "cú đúp" giải thưởng, đại diện VietABank khẳng định: "Chúng tôi xác định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị bền vững là những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Việc được ghi nhận ở cả hai lĩnh vực ESG và đổi mới sáng tạo là động lực để VietABank tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và các sáng kiến phát triển bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng."

Hai danh hiệu được trao tại cùng một thời điểm chính là minh chứng rõ nét cho thấy: Mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ và gắn liền với trách nhiệm xã hội mà VietABank đang theo đuổi đang đi đúng quỹ đạo, sẵn sàng đáp ứng những chuẩn mực của thị trường tài chính tương lai.